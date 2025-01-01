Спектакль Забыть, или Больше не жить

Спектакль Юрия Погребничко — это всегда игра с памятью. Здесь переплетаются личные переживания зрителей и ассоциативные образы, создаваемые на сцене. В последние годы театр «Около» придерживается концепции, согласно которой «новое — это хорошо забытое старое». Поэтому на этот раз в репертуаре вновь зазвучала «Молитва клоунов» — спектакль, который обрел новую жизнь.
«Молитва клоунов» — это меланхоличное кабаре, в котором простодушные фокусы сочетаются с изощренной игрой цитатами. Зрители смогут насладиться костюмами, отсылающими к ГУЛАГу, и песнями из старого кино. Этот спектакль — не просто развлечение, а глубокое погружение в мир Чехова, который стал основой для многих сценических решений.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о памяти и времени. «Молитва клоунов» — это не просто театральное представление, это эмоциональное путешествие, которое оставит след в ваших сердцах.