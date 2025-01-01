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Забыть, или Больше не жить
Билеты от 500₽
Киноафиша Забыть, или Больше не жить

Спектакль Забыть, или Больше не жить

Новая версия старого спектакля
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Забыть, или Больше не жить». Постановка Юрия Погребнично в Театре Около

Спектакль Юрия Погребничко — это всегда игра с памятью. Здесь переплетаются личные переживания зрителей и ассоциативные образы, создаваемые на сцене. В последние годы театр «Около» придерживается концепции, согласно которой «новое — это хорошо забытое старое». Поэтому на этот раз в репертуаре вновь зазвучала «Молитва клоунов» — спектакль, который обрел новую жизнь.

О спектакле

«Молитва клоунов» — это меланхоличное кабаре, в котором простодушные фокусы сочетаются с изощренной игрой цитатами. Зрители смогут насладиться костюмами, отсылающими к ГУЛАГу, и песнями из старого кино. Этот спектакль — не просто развлечение, а глубокое погружение в мир Чехова, который стал основой для многих сценических решений.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя элементы клоунады, что делает его уникальным в контексте современного театра.
  • Костюмы, использованные в спектакле, были вдохновлены историческими архивами, что придает дополнительную глубину визуальному ряду.
  • Чеховские мотивы пронизаны всей постановкой, создавая атмосферу, характерную для его произведений.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о памяти и времени. «Молитва клоунов» — это не просто театральное представление, это эмоциональное путешествие, которое оставит след в ваших сердцах.

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Ольга Бешуля
Дмитрий Богдан
Суан Дао
Лилия Загорская
Иван Игнатенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

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