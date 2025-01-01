Спектакль Забыть, или Больше не жить

«Забыть, или Больше не жить». Постановка Юрия Погребнично в Театре Около

Спектакль Юрия Погребничко — это всегда игра с памятью. Здесь переплетаются личные переживания зрителей и ассоциативные образы, создаваемые на сцене. В последние годы театр «Около» придерживается концепции, согласно которой «новое — это хорошо забытое старое». Поэтому на этот раз в репертуаре вновь зазвучала «Молитва клоунов» — спектакль, который обрел новую жизнь.

О спектакле

«Молитва клоунов» — это меланхоличное кабаре, в котором простодушные фокусы сочетаются с изощренной игрой цитатами. Зрители смогут насладиться костюмами, отсылающими к ГУЛАГу, и песнями из старого кино. Этот спектакль — не просто развлечение, а глубокое погружение в мир Чехова, который стал основой для многих сценических решений.

Интересные факты

Спектакль включает в себя элементы клоунады, что делает его уникальным в контексте современного театра.

Костюмы, использованные в спектакле, были вдохновлены историческими архивами, что придает дополнительную глубину визуальному ряду.

Чеховские мотивы пронизаны всей постановкой, создавая атмосферу, характерную для его произведений.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о памяти и времени. «Молитва клоунов» — это не просто театральное представление, это эмоциональное путешествие, которое оставит след в ваших сердцах.