Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Знамя Победы
Билеты от 500₽
Киноафиша Знамя Победы

Спектакль Знамя Победы

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Знамя Победы. Мультимедийный Перформанс от Театра Армии

Спектакль в постановке народного артиста России Игоря Угольникова представляет собой новый взгляд на военную драму. Он погружает зрителей в исторические события, связанные с водружением Знамени Победы на крышу Рейхстага, которое символизировало окончание Великой Отечественной войны и решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом.

Исторический контекст

Знаменитый снимок с флагом, реющим над разрушенным Берлином, стал символом, который мгновенно разошелся по всем мировым СМИ. Он навсегда изменил восприятие роли союзников в итогах войны. В берлинской операции участвовали 11 лучших дивизий, каждая из которых стремилась установить свое знамя на Рейхстаг, рискуя жизнью под вражеским огнем.

Эмоциональная сила момента

Миг, когда знамя с серпом и молотом взвилось над зданием, олицетворяющим мощь Третьего Рейха, стал незабываемым для всех участников операции. Это был момент триумфа, к которому советские солдаты шли долгих четыре года. Каждый из них мечтал водрузить Знамя Победы и завершить войну.

Уникальный формат спектакля

Спектакль Театра Армии, спустя 80 лет, предлагает зрителям возможность заново пережить этот значимый момент. Интеграция кино, театра, хореографии и музыки создает уникальную атмосферу, позволяя глубже понять эмоции и переживания тех, кто был частью этих событий. На сцене будут не только актеры, но и реальные участники исторических событий, которые будут «смотреть» на нас с фотографий и кинохроники.

Не упустите шанс стать частью этого мультимедийного перформанса, который подарит вам незабываемые впечатления и погрузит в атмосферу исторической драмы.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
12+
Комедия Премьера Музыка
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
22 августа в 19:00 МДМ
от 1700 ₽
Сезон дождей
16+
Пластический
Сезон дождей
19 октября в 19:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Гарри и школа волшебства
6+
Детский Цирк
Гарри и школа волшебства
27 декабря в 15:00 КЦ «Меридиан»
от 950 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше