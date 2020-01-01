Спектакль Наша Чукоккала

Спектакль для детей от 3-х лет по сказкам Корнея Чуковского

В основе постановки лежат любимые сотнями детей сказки Корнея Ивановича Чуковского: «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр» и «Бармалей».

Театральная классика

Этот спектакль идёт на сцене уже больше полувека и по-прежнему собирает полные залы, что свидетельствует о том, что это не только литературная, но и театральная классика. Это спектакль-ностальгия, связывающий поколения. Люди, которые смотрели его 20-30 лет назад, сегодня с удовольствием показывают его своим детям.

Впечатляющие куклы и сценические эффекты

Огромные куклы позволяют отлично видеть происходящее на сцене даже с последнего ряда, а также производят настоящее впечатление: крокодил по-настоящему съедает Бармалея, а у Мойдодыра из крана действительно льётся вода.

Голос Сергея Образцова на сцене

В спектакле можно услышать голос самого Сергея Образцова!

Спектакль был восстановлен в 2004 году.