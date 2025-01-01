Меню
Наш Пушкин
Билеты от 700₽
Киноафиша Наш Пушкин

Спектакль Наш Пушкин

Постановка
Бенефис 16+
Режиссер Анна Неровная
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

«Наш Пушкин»: Поэтический спектакль о вечной любви

Приглашаем вас на уникальный поэтический спектакль «Наш Пушкин», который посвящен любовной лирике великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этот спектакль погрузит зрителей в мир нежных чувств, мук любви и поэтической красоты, присущей творчеству одного из величайших мастеров слова.

О спектакле

Спектакль «Наш Пушкин» — это не просто чтение стихов, а настоящая игра эмоций и чувств. В афише — избранные произведения, отражающие разные формы любви: от страстной юношеской до глубокой и зрелой. Зрители смогут почувствовать всю гамму человеческих чувств, живущих на страницах пушкинских строк.

Режиссер и актеры

Режиссером является известный театральный мастер, который сумел создать атмосферу близости и искренности. В ролях — талантливые артисты, каждый из которых внесет свою ноту в интерпретацию любимых стихотворений.

Интересные факты

  • Пушкин считается основоположником современного русского языка, и его лирика была новаторской для своего времени.
  • Спектакль включает не только известные поэмы, но и редкие строки, которые не так часто звучат на сцене.
  • Каждый вечер после спектакля зрители могут поучаствовать в обсуждении прочитанного, что добавляет дополнительную ценность событию.

Не упустите возможность погрузиться в мир пушкинской поэзии. «Наш Пушкин» — это праздник для души, который можно подарить себе и своим близким.

Ждем вас на спектакле!

Расписание

7 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 700 ₽
20 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 700 ₽

