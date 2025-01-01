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В гостях у Бабы-яги
Билеты от 1000₽
Киноафиша В гостях у Бабы-яги

Спектакль В гостях у Бабы-яги

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в избушку доброй Бабы-Яги

Хотите побывать в избушке Бабы-Яги? Добро пожаловать в Дом сказок «Жили-были»! Добрая Баба-Яга с радостью покажет вам старинную утварь, о которой дети читали в сказках, загадает загадки и расскажет о разнообразии русских народных сказок.

Волшебные приключения
Самые смелые смогут пролезть через волшебную печку и окажутся на полатях. Вместе с Машенькой ребята переоденутся в народные костюмы и поводят хороводы!

Рекомендованный возраст: 5-12 лет. Продолжительность: 60 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1000 ₽
28 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
9 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
22 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
23 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
29 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽

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