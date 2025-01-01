Спектакль В гостях у Бабы-яги

Добро пожаловать в избушку доброй Бабы-Яги

Хотите побывать в избушке Бабы-Яги? Добро пожаловать в Дом сказок «Жили-были»! Добрая Баба-Яга с радостью покажет вам старинную утварь, о которой дети читали в сказках, загадает загадки и расскажет о разнообразии русских народных сказок.

Волшебные приключения

Самые смелые смогут пролезть через волшебную печку и окажутся на полатях. Вместе с Машенькой ребята переоденутся в народные костюмы и поводят хороводы!

Рекомендованный возраст: 5-12 лет. Продолжительность: 60 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь!