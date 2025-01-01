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Варшавская мелодия
Билеты от 1500₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История любви русского юноши и польской девушки по пьесе Леонида Зорина

Гелена и Виктор, встречаются в мире, где границы повсюду: дозволенное и запретное, расстояния, рамки государств и временные барьеры. Гелена готова верить в чудо, которое объединяет души, а Виктор предпочитает рассуждать о феноменах, таких как электричество. Их история – это поиск друг друга в мире, полном условностей и ограничений.

Надежды и испытания
«Только наши надежды не имеют границ…», – звучит мысль, которая поддерживает героев. Но смогут ли их силы выдержать атмосферные колебания, постоянные препятствия, что грозят потушить едва зародившуюся искру? История любви Гелены и Виктора – это проверка на прочность, где вера в чудо и внутренняя сила становятся главным оружием против любых невзгод.

Искры в мире ограничений
Пьеса открывает зрителю возможность наблюдать за тем, как любовь и стремление быть вместе преодолевают стены, разрушают границы и доказывают, что искренние чувства неподвластны никаким обстоятельствам.

 

Режиссер
Виктор Трегубов
В ролях
Дарья Авратинская
Александр Зарядин
Александр Метелкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽
27 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽
24 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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