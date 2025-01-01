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Он, она и его жена
Билеты от 400₽
Киноафиша Он, она и его жена

Спектакль Он, она и его жена

Постановка
Событие 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Любовь и неожиданности в новой комедии

В театре состоялась премьера комедии, где встречаются двое, и их чувства развиваются с легкостью и радостью. Однако, как часто бывает, идиллия нарушается.

Неожиданная встреча с родителями

Главная героиня решает познакомиться с его матерью, что становится поворотным моментом в их отношениях. Комизм ситуации заключается не в экстравагантности мамы, а в том, что она вовсе не является его матерью.

Темы и эмоции

Спектакль сочетает в себе веселье и разочарования, любовь и ошибки. Он погружает зрителей в поиски себя и своих чувств в этом сложном мире, добавляя немного волшебства в повседневную жизнь.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о любви и самооткрытии на сцене. Приходите и насладитесь яркими эмоциями и комическими ситуациями, которые заставят вас смеяться и задуматься.

Режиссер
Ирина Смагина
В ролях
Андрей Сащенко
Юлия Жукова
Зинфира Арсланова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽

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