Трамвай «Желание»
Киноафиша Трамвай «Желание»

Спектакль Трамвай «Желание»

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

История о любви и невозможности счастья

Мы делали историю про любовь, про невозможность любви и счастья из-за несходства темпераментов и судеб, из-за непреодолимой разницы между плебейством, переходящим в звериное жлобство, и стремлением к изысканной, но вздорной, склонной к бесплодному фантазерству жизни. Между этими двумя способами жить — Стелла, не менее сильная натура, чем главные герои. И Митч — этакий чеховско-американский «недотепа», бессильный или обессилевший от нахлынувшего от него неожиданного греховного чувства.

Конфликт пьесы и человеческая боль

Через пустяки быта, через ссоры и выяснения отношений, через крайности поведения, вплоть до изнасилования, продирается главный конфликт пьесы, в которой нет правых и виноватых, а есть неизбывные, страстные эротические влечения и громадная, пронзительная человеческая боль.

Актерская природа пьесы

Наш спектакль потребовал некоторых вынужденных сокращений блистательного авторского текста, но сделано это с единственной целью — вывести на первый план наших актеров, поскольку «Трамвай «Желание» — исключительно актерская пьеса. На это можно возразить, что любая пьеса — актерская, но зрители, пришедшие на наше представление, уверен, поймут, о чем я говорю.

Тщательная проработка характеров

Мы провели подробнейшую проработку характеров, искали глубинные мотивировки и тончайшие переливы настроений и поведений персонажей, пытались открыть тайны их непредсказуемых слов и действий. Сейчас такая скрупулезная работа редка, но нам надо было добиться филигранности и точности в сознательно достоверной игре, убедительной и заразительной одновременно.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Наталья Баронина
Виктория Корлякова
Наталия Калашник
Дарья Щербакова
Владимир Давиденко

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
Фотографии

