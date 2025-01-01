Спектакль Трамвай «Желание»

История о любви и невозможности счастья

Мы делали историю про любовь, про невозможность любви и счастья из-за несходства темпераментов и судеб, из-за непреодолимой разницы между плебейством, переходящим в звериное жлобство, и стремлением к изысканной, но вздорной, склонной к бесплодному фантазерству жизни. Между этими двумя способами жить — Стелла, не менее сильная натура, чем главные герои. И Митч — этакий чеховско-американский «недотепа», бессильный или обессилевший от нахлынувшего от него неожиданного греховного чувства.

Конфликт пьесы и человеческая боль

Через пустяки быта, через ссоры и выяснения отношений, через крайности поведения, вплоть до изнасилования, продирается главный конфликт пьесы, в которой нет правых и виноватых, а есть неизбывные, страстные эротические влечения и громадная, пронзительная человеческая боль.

Актерская природа пьесы

Наш спектакль потребовал некоторых вынужденных сокращений блистательного авторского текста, но сделано это с единственной целью — вывести на первый план наших актеров, поскольку «Трамвай «Желание» — исключительно актерская пьеса. На это можно возразить, что любая пьеса — актерская, но зрители, пришедшие на наше представление, уверен, поймут, о чем я говорю.

Тщательная проработка характеров

Мы провели подробнейшую проработку характеров, искали глубинные мотивировки и тончайшие переливы настроений и поведений персонажей, пытались открыть тайны их непредсказуемых слов и действий. Сейчас такая скрупулезная работа редка, но нам надо было добиться филигранности и точности в сознательно достоверной игре, убедительной и заразительной одновременно.