Спектакль Федорино горе

Детский музыкальный спектакль о чистоте и порядке

Автор музыки к спектаклю «Федорино горе» — композитор, хормейстер и музыкант Михаил Исаакович Славкин. Этот спектакль станет первой постановкой в рамках нового проекта Детского Музыкального Театра Юного Актера «Театр 0+», который направлен на создание ярких и увлекательных шоу для младшей аудитории.

Веселые приключения Федоры

В спектакле по мотивам известной сказки Корнея Чуковского зрителей ждет увлекательная история о Федоре, неряхе и грязнуле, с которой приключилось настоящее бедствие — вся посуда убежала, а предметы домашнего обихода унеслись в странствия. Федоре предстоит отправиться на их поиски, и на этом пути ей встретятся веселые скоморохи, которые превратятся в сковородки, чашки, ложки и другие предметы быта. Вспышки юмора, танцы и песни сделают спектакль ярким и увлекательным для всей семьи.

Поучительная сказка

Спектакль наполнен не только увлекательным сюжетом, но и важным посланием о чистоте, порядке и ответственности. Жизненные уроки, преподнесенные в игровой и музыкальной форме, станут настоящим открытием для маленьких зрителей.