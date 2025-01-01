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Федорино горе
Билеты от 600₽
Киноафиша Федорино горе

Спектакль Федорино горе

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 0+
Режиссер Алексей Большаков
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль о чистоте и порядке

Автор музыки к спектаклю «Федорино горе» — композитор, хормейстер и музыкант Михаил Исаакович Славкин. Этот спектакль станет первой постановкой в рамках нового проекта Детского Музыкального Театра Юного Актера «Театр 0+», который направлен на создание ярких и увлекательных шоу для младшей аудитории.

Веселые приключения Федоры
В спектакле по мотивам известной сказки Корнея Чуковского зрителей ждет увлекательная история о Федоре, неряхе и грязнуле, с которой приключилось настоящее бедствие — вся посуда убежала, а предметы домашнего обихода унеслись в странствия. Федоре предстоит отправиться на их поиски, и на этом пути ей встретятся веселые скоморохи, которые превратятся в сковородки, чашки, ложки и другие предметы быта. Вспышки юмора, танцы и песни сделают спектакль ярким и увлекательным для всей семьи.

Поучительная сказка
Спектакль наполнен не только увлекательным сюжетом, но и важным посланием о чистоте, порядке и ответственности. Жизненные уроки, преподнесенные в игровой и музыкальной форме, станут настоящим открытием для маленьких зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
25 октября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

Фотографии

Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе

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