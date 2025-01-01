Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мой папа самый-самый!
Билеты от 700₽
Киноафиша Мой папа самый-самый!

Спектакль Мой папа самый-самый!

Постановка
Бенефис 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль про волка-поэта и его удивительный мир

Хотите познакомиться с Волком, который пишет стихи? Приходите на наш спектакль! Мы приведем вас в мир этого замечательного Волка-поэта, который бормочет строчки, подыскивая рифмы, и живёт в театральном лесу.

Описание персонажей

Наш Волк — романтик, который абсолютно ничего не понимает в бизнесе. Однако его хитрая подружка Лиса пытается втянуть его в мир коммерции. И именно это столкновение простоты и хитрости дарит зрителям множество неожиданных моментов.

Сюжетные повороты

В ходе развития событий вместо курочки, несущей золотые яйца, на свет появляется Петушок. Волк принимает его как родного сына, показывая, что он оказывается самым лучшим, самым любящим и самым нежным отцом, которого только можно пожелать.

Интересные факты

Спектакль включает в себя не только увлекательный сюжет, но и стихи, которые исполнены актерами. Это добавляет особую атмосферу к самому представлению и делает его уникальным.

Приготовьтесь к волшебному вечеру, полному приключений, поэзии и внезапных поворотов судьбы! Мы ждём вас на нашем спектакле!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Владимир Костин
Самад Мансуров
Дарья Айрапетова
Олеся Ильмукова
Алина Жижикина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
12:00 от 700 ₽

Фотографии

Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый! Мой папа самый-самый!

В ближайшие дни

Чудеса в решете
6+
Детский
Чудеса в решете
16 августа в 13:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Морфий
18+
Драма Моноспектакль
Морфий
26 сентября в 19:00 Театр современной драматургии
от 1600 ₽
12+
Сертификат
9 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше