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Иван-царевич и Серый Волк
Билеты от 500₽
Киноафиша Иван-царевич и Серый Волк

Спектакль Иван-царевич и Серый Волк

0+
Режиссер Анна Жилина
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль с 3D-проекцией и лазерным шоу

На главной сцене Фольклорного центра «Москва» 19 октября пройдет музыкальный спектакль «Иван Царевич и Серый Волк», созданный по мотивам русских народных сказок и дополненный 3D-проекцией и лазерным шоу. В новой постановке гармонично сочетается народное творчество в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Русы» и новейшие сценические технологии, включая красочную 3D-проекцию и лазерное шоу.

Оригинальная постановка
Музыкальный спектакль в постановке режиссера Анны Жилиной отличается оригинальным сценическим оформлением, которое погружает зрителей в атмосферу волшебства и приключений. Традиционный сюжет сказки о подвигах Ивана Царевича и его преданного друга Серого Волка дополнен новыми персонажами, такими как Кощей Бессмертный, Баба Яга и Лесной Царь. Эти герои встретятся на заколдованном пути у Ивана Царевича и примут участие в интерактивных играх с каждым зрителем в зале.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 500 ₽
5 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 500 ₽
19 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Иван-царевич и Серый Волк Иван-царевич и Серый Волк Иван-царевич и Серый Волк Иван-царевич и Серый Волк Иван-царевич и Серый Волк

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