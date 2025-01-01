Музыкальный спектакль с 3D-проекцией и лазерным шоу

На главной сцене Фольклорного центра «Москва» 19 октября пройдет музыкальный спектакль «Иван Царевич и Серый Волк», созданный по мотивам русских народных сказок и дополненный 3D-проекцией и лазерным шоу. В новой постановке гармонично сочетается народное творчество в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Русы» и новейшие сценические технологии, включая красочную 3D-проекцию и лазерное шоу.

Оригинальная постановка

Музыкальный спектакль в постановке режиссера Анны Жилиной отличается оригинальным сценическим оформлением, которое погружает зрителей в атмосферу волшебства и приключений. Традиционный сюжет сказки о подвигах Ивана Царевича и его преданного друга Серого Волка дополнен новыми персонажами, такими как Кощей Бессмертный, Баба Яга и Лесной Царь. Эти герои встретятся на заколдованном пути у Ивана Царевича и примут участие в интерактивных играх с каждым зрителем в зале.