Царский путь: историческая трагедия о Смуте

Спектакль «Царский путь» представляет собой вторую часть театральной дилогии о Смутном времени, которую открыл «Царь Федор Иоаннович». Основной фокус этой трагедии сосредоточен на личности патриарха Московского Гермогена. В трудные времена Смуты он призывал народ к борьбе за освобождение страны от иноземцев, что в конечном итоге стало причиной его мученической смерти от рук поляков.

Эстетика и атмосфера

Спектакль наполнен выразительными мизансценами и необычными графическими решениями. Динамичные призмы и иконописные декорации создают уникальную атмосферу трагической неустойчивости великого государства. На небольшом сценическом пространстве возникает иллюзия огромного мира, перемещающегося от залитого кровью Лобного места до горящей Соборной площади и затянутого мраком подвалов Чудова монастыря. Именно здесь святитель Гермоген встречает свою судьбу.

Вопросы веры и человечности

Спектакль ставит перед зрителями важный вопрос: как не потерять веру и человеческое лицо в «этих краях качающейся истории»? Ответ на него предстоит найти каждому, кто посетит представление.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую постановку, которая позволяет задуматься о судьбе России в исторические времена и о месте каждого человека в сложном пути истории.