Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

Мюзикл по мотивам сказочной повести Сельмы Лагерлёф

Сельма Лагерлёф писала свою книгу как учебник географии, подробно перечисляя заливы и леса, города и фабрики каждой провинции своей страны. Однако в театре сегодня фокус смещён с названий и фактов на историю превращения и взросления мальчика по имени Нильс. Это путешествие, в ходе которого дикая стая поможет полюбить родную семью, а забота о друге принесёт больше радости, чем беззаботность.

Технические особенности спектакля

В спектакле используются планшетные и теневые куклы, маски, а также видеомэппинг.

О мюзикле

«Путешествие Нильса с дикими гусями» – первый большой мюзикл на сцене МТК, созданный эксклюзивно для этого театра.