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Путешествие Нильса с дикими гусями
Билеты от 1000₽
Киноафиша Путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Наталья Пахомова
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам сказочной повести Сельмы Лагерлёф

Сельма Лагерлёф писала свою книгу как учебник географии, подробно перечисляя заливы и леса, города и фабрики каждой провинции своей страны. Однако в театре сегодня фокус смещён с названий и фактов на историю превращения и взросления мальчика по имени Нильс. Это путешествие, в ходе которого дикая стая поможет полюбить родную семью, а забота о друге принесёт больше радости, чем беззаботность.

Технические особенности спектакля

В спектакле используются планшетные и теневые куклы, маски, а также видеомэппинг.

О мюзикле

«Путешествие Нильса с дикими гусями» – первый большой мюзикл на сцене МТК, созданный эксклюзивно для этого театра.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
18:00 от 1000 ₽
12 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями Путешествие Нильса с дикими гусями

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