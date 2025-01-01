Меню
Карлсон, который живет на крыше
Билеты от 900₽
Киноафиша Карлсон, который живет на крыше

Спектакль Карлсон, который живет на крыше

Постановка
ГИТИС-театр 6+
Режиссер Жанна Жердер
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

"Малыш и Карлсон": возвращение в детство

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир дружбы и фантазии! Спектакль "Малыш и Карлсон", основанный на знаменитой книге шведской писательницы Астрид Линдгрен, предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в атмосферу детства. Эта история затрагивает важные темы детского одиночества и поиска поддержки.

О чем спектакль?

Карлсон, человечек с пропеллером, появился в жизни Малыша в самые трудные моменты его эмоционального состояния. Их дружба становится настоящей опорой в мире, полном забот и тревог. Спектакль не только развлекает, но и учит детей справляться с собственными проблемами, открывая перед ними мир ярких эмоций и беззаботных приключений.

Улыбки и позитив

Гарантируем: после просмотра спектакля на лицах зрителей останутся улыбки. Забавные герои, созданные Астрид Линдгрен, не дадут поводов для скуки. Благодаря актёрской игре и яркой сценографии, каждый зритель сможет пережить увлекательные моменты вместе с любимыми персонажами.

Не упустите шанс порадовать себя и своих детей! Спектакль "Малыш и Карлсон" станет отличным семейным мероприятием, которое оставит множество приятных впечатлений.

Купить билет на спектакль Карлсон, который живет на крыше

Помощь с билетами
Октябрь
19 октября воскресенье
12:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽

