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Искушение Паганини
Билеты от 1100₽
Киноафиша Искушение Паганини

Спектакль Искушение Паганини

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Тайны гения: история великого скрипача Николо Паганини на сцене театра им. Булгакова

Приглашаем вас на уникальный пластический спектакль, посвященный жизни и творчеству великого скрипача Николо Паганини. Его гений остается загадкой для всего мира, и мы постараемся раскрыть терзания души мастера, который боролся не только с жизненными трудностями, но и с самим собой.

Музыка и магия

В рамках спектакля вы сможете насладиться произведениями Паганини, которые исполнит лауреат международных конкурсов Святослав Мороз. Его мастерство на скрипке и великолепный оперный голос создадут неповторимую атмосферу, погружая зрителей в мир музыки и мистики.

Уникальное сочетание искусств

Спектакль обещает удивительное сочетание музыки, пластики и балета. Вы увидите, как искусство танца и музыкального исполнения переплетаются, создавая магию на сцене. Это не просто концерт, а полноценное театральное представление, где каждый элемент призван усилить восприятие произведений Паганини.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать свидетелем этой захватывающей истории о страсти, борьбе и величии. Спектакль станет незабываемым событием, которое вдохновит и заставит задуматься о природе гениальности и человеческих страстей.

Ждем вас на нашем мероприятии — погрузитесь в мир музыки и искусства вместе с нами!

Режиссер
Ольга Дьячковская
В ролях
Святослав Мороз
Алексей Воронов
Лия Штельман

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1100 ₽
27 октября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1100 ₽
28 ноября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1100 ₽
25 декабря
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини Искушение Паганини

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