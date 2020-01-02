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Московская история 1205
Билеты от 500₽
Киноафиша Московская история 1205

Спектакль Московская история 1205

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 6+
Режиссер Андрей Федоров
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Самый первый мюзикл Детского музыкального театра юного актера

«Московская история 1205» стала первым мюзиклом, написанным специально для Детского музыкального театра юного актера. Этот спектакль был создан композитором Алексеем Шелыгиным и драматургом Натальей Белюшиной.

Создатели спектакля
Алексей Шелыгин — знаменитый российский композитор, выпускник Музыкального училища им. Ипполитова-Иванова и Московской консерватории им. Чайковского, ученик Эдисона Денисова. Он является автором музыки для более чем 30 спектаклей ведущих российских театров и более 130 фильмов и сериалов, включая такие популярные работы, как «Бригада», «Бой с тенью», «Глухарь» и «Офицеры».

Наталья Белюшина — писатель и сценарист, автор книг и соавтор сценариев к популярным телепрограммам и сериалам. Ее тексты, полные живости и остроты, в сочетании с современной музыкой Алексея Шелыгина стали основой для успешной постановки, которая сделала «Московскую историю 1205» самым кассовым спектаклем ДМТЮА.

Интересные факты
Множество персонажей в спектакле получили фамилии, заимствованные от коллег по программе «Куклы». Так появились герои с фамилиями Безруков, Меркурьев, Гурвич и Вишневская.

Цифры 1205 в названии спектакля имеют свою историю: спектакль был создан в условиях затяжного ремонта театра, и именно директор московской школы №1205, Андрей Баскаков, предложил юным артистам использовать школьный зал для репетиций. В знак благодарности номер школы был закреплен в названии мюзикла.

Премьера и успех
Премьера «Московской истории 1205» состоялась в 2008 году на X Всемирном фестивале детских театров в Москве. Спектакль произвел впечатление на зрителей со всего мира и стал открытием фестиваля. Сегодня «Московская история 1205» является самым популярным мюзиклом театра и идет с аншлагами как на крупных сценах Москвы, так и в других российских городах и за рубежом.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽

Фотографии

Московская история 1205 Московская история 1205 Московская история 1205 Московская история 1205 Московская история 1205 Московская история 1205

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