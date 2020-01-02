Спектакль Московская история 1205

Самый первый мюзикл Детского музыкального театра юного актера

«Московская история 1205» стала первым мюзиклом, написанным специально для Детского музыкального театра юного актера. Этот спектакль был создан композитором Алексеем Шелыгиным и драматургом Натальей Белюшиной.

Создатели спектакля

Алексей Шелыгин — знаменитый российский композитор, выпускник Музыкального училища им. Ипполитова-Иванова и Московской консерватории им. Чайковского, ученик Эдисона Денисова. Он является автором музыки для более чем 30 спектаклей ведущих российских театров и более 130 фильмов и сериалов, включая такие популярные работы, как «Бригада», «Бой с тенью», «Глухарь» и «Офицеры».

Наталья Белюшина — писатель и сценарист, автор книг и соавтор сценариев к популярным телепрограммам и сериалам. Ее тексты, полные живости и остроты, в сочетании с современной музыкой Алексея Шелыгина стали основой для успешной постановки, которая сделала «Московскую историю 1205» самым кассовым спектаклем ДМТЮА.

Интересные факты

Множество персонажей в спектакле получили фамилии, заимствованные от коллег по программе «Куклы». Так появились герои с фамилиями Безруков, Меркурьев, Гурвич и Вишневская.

Цифры 1205 в названии спектакля имеют свою историю: спектакль был создан в условиях затяжного ремонта театра, и именно директор московской школы №1205, Андрей Баскаков, предложил юным артистам использовать школьный зал для репетиций. В знак благодарности номер школы был закреплен в названии мюзикла.

Премьера и успех

Премьера «Московской истории 1205» состоялась в 2008 году на X Всемирном фестивале детских театров в Москве. Спектакль произвел впечатление на зрителей со всего мира и стал открытием фестиваля. Сегодня «Московская история 1205» является самым популярным мюзиклом театра и идет с аншлагами как на крупных сценах Москвы, так и в других российских городах и за рубежом.