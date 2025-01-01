Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Театральная сказка о гончаре Аладдине

В основе театральной сказки, поставленной Жанной Тертерян, лежит знакомая всем история о гончаре Аладдине, который полюбил прекрасную царевну Будур. С помощью волшебной лампы он победил злобного колдуна Джафара, стал мужем Будур и правителем.

Атмосфера востока

События на сцене развиваются стремительно, создавая яркую и захватывающую атмосферу. Спектакль пронизан пряной атмосферой востока, герои молоды и красивы, они не только весело проводят время, но и вволю радуют зрителей своим пением.

Главный сюрприз — джинн

Но самым большим сюрпризом, который ожидает зрителей, является появление джинна. Ради этого персонажа многие зрители возвращаются на спектакль снова и снова.

Изысканные декорации

Интересный факт: декорации спектакля — это не театральная иллюзия, а настоящие восточные ткани, придающие шоу дополнительную атмосферу волшебства.