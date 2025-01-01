Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Волшебная лампа Аладдина
Билеты от 500₽
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Театр на Басманной 0+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Театральная сказка о гончаре Аладдине

В основе театральной сказки, поставленной Жанной Тертерян, лежит знакомая всем история о гончаре Аладдине, который полюбил прекрасную царевну Будур. С помощью волшебной лампы он победил злобного колдуна Джафара, стал мужем Будур и правителем.

Атмосфера востока
События на сцене развиваются стремительно, создавая яркую и захватывающую атмосферу. Спектакль пронизан пряной атмосферой востока, герои молоды и красивы, они не только весело проводят время, но и вволю радуют зрителей своим пением.

Главный сюрприз — джинн
Но самым большим сюрпризом, который ожидает зрителей, является появление джинна. Ради этого персонажа многие зрители возвращаются на спектакль снова и снова.

Изысканные декорации
Интересный факт: декорации спектакля — это не театральная иллюзия, а настоящие восточные ткани, придающие шоу дополнительную атмосферу волшебства.

Режиссер
Жанна Тертерян
В ролях
Евгений Петиш
Евгений Якушевский
Александр Гладков
Павел Бадрах
Ирина Елисеева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина Волшебная лампа Аладдина

В ближайшие дни

12+
Сертификат
28 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
История лошади
16+
Драма
История лошади
16 сентября в 19:00 У Никитских ворот
от 500 ₽
Боже мой!
16+
Комедия Премьера
Боже мой!
19 сентября в 19:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 4000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше