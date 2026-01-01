Метель
Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль «Метель» по Пушкину в Малом театре

Малый театр приглашает зрителей на спектакль «Метель», основанный на известной повести Александра Сергеевича Пушкина. В этой истории переплетаются темы любви и предательства на фоне зимней метели, создавая атмосферу глубокой эмоциональности.

Особенностью постановки является живая музыка Георгия Свиридова, исполняемая оркестром театра. Эта музыка не только дополняет, но и подчеркивает поэтичность пушкинского текста, создавая гармоничное сочетание слов и звуков.

Режиссёр-постановщик Алексей Дубровский вместе с актёрами Василием Бочкаревым, Игорем Петренко, Мари Марк и Константином Юдаевым стремились к созданию синтеза актёрской игры и музыкального звучания. Их задача заключалась в том, чтобы сохранить трогательность музыки Свиридова и чистоту пушкинских строк.

Спектакль наверняка понравится как поклонникам классики, так и любителям поэтичных театральных постановок, предлагая уникальный опыт восприятия masterpieces российской литературы.

13 июня суббота
11:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1100 ₽

