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Спасти Бибигона!
Билеты от 3000₽
Киноафиша Спасти Бибигона!

Спектакль Спасти Бибигона!

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Приключения Бибигона: летний интерактивный спектакль в Образцов парке

Театр кукол Образцова приглашает зрителей на удивительное путешествие в мир детства и литературы! В этом летнем спектакле-игре по сказке Корнея Чуковского «Приключения Бибигона» школьники смогут отправиться на московскую литературную дачу в Переделкино и стать частью увлекательных приключений.

Путешествие в Переделкино

Переделкино — это место, где творилось вдохновение и зарождались шутки, каламбуры и литературные идеи. Именно здесь был создан Бибигон — крошечный мальчик, придуманный Чуковским для своих внучек Таты и Лены. На спектакле зрители окажутся среди дачных домиков, встретятся с героями сказок Чуковского — Федорой, Айболитом и Барбосом. Их ждут невероятные литературно-театральные приключения!

Спасение Бибигона

Наша задача — противостоять силам зла в образе индюка Брундуляка и спасти Бибигона и его сестру Цинцинеллу. Спектакль наполнен литературным юмором, который так ценил Корней Чуковский, и предлагает зрителям возможность играть и развивать воображение.

О спектакле и его создателях

Режиссером спектакля является Александр Захарьев, который отмечает: «Корней Чуковский обладал уникальным чувством юмора, это юмор абсурда, языковых игр и перевертышей. Поэтому и литературная основа, и сам спектакль получились очень нескучными, а наоборот, веселыми и фантазийными. Но есть и мораль: пусть ты маленький, но если ты храбрый, то победишь любое, самое большое зло».

Художник спектакля, Виктор Антонов, главный художник ГАЦТК им. С.В. Образцова, создал для представления куклы, маски, ростовые куклы и маппеты. В парковых ротондах появятся порталы в выдуманные миры, откуда пришли Бибигон и Цинцинелла. Действие спектакля стилизовано под ретро и будет сопровождаться музыкой духового оркестра.

Не упустите возможность отправиться в это увлекательное путешествие и насладиться волшебством театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 3000 ₽ 17:00 от 3000 ₽

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