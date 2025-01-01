Спектакль Спасти Бибигона!

Приключения Бибигона: летний интерактивный спектакль в Образцов парке

Театр кукол Образцова приглашает зрителей на удивительное путешествие в мир детства и литературы! В этом летнем спектакле-игре по сказке Корнея Чуковского «Приключения Бибигона» школьники смогут отправиться на московскую литературную дачу в Переделкино и стать частью увлекательных приключений.

Путешествие в Переделкино

Переделкино — это место, где творилось вдохновение и зарождались шутки, каламбуры и литературные идеи. Именно здесь был создан Бибигон — крошечный мальчик, придуманный Чуковским для своих внучек Таты и Лены. На спектакле зрители окажутся среди дачных домиков, встретятся с героями сказок Чуковского — Федорой, Айболитом и Барбосом. Их ждут невероятные литературно-театральные приключения!

Спасение Бибигона

Наша задача — противостоять силам зла в образе индюка Брундуляка и спасти Бибигона и его сестру Цинцинеллу. Спектакль наполнен литературным юмором, который так ценил Корней Чуковский, и предлагает зрителям возможность играть и развивать воображение.

О спектакле и его создателях

Режиссером спектакля является Александр Захарьев, который отмечает: «Корней Чуковский обладал уникальным чувством юмора, это юмор абсурда, языковых игр и перевертышей. Поэтому и литературная основа, и сам спектакль получились очень нескучными, а наоборот, веселыми и фантазийными. Но есть и мораль: пусть ты маленький, но если ты храбрый, то победишь любое, самое большое зло».

Художник спектакля, Виктор Антонов, главный художник ГАЦТК им. С.В. Образцова, создал для представления куклы, маски, ростовые куклы и маппеты. В парковых ротондах появятся порталы в выдуманные миры, откуда пришли Бибигон и Цинцинелла. Действие спектакля стилизовано под ретро и будет сопровождаться музыкой духового оркестра.

Не упустите возможность отправиться в это увлекательное путешествие и насладиться волшебством театра!