Спектакль Морфий

Спектакль по Михаилу Булгакову «Морфий» в Театре Гоголя

Каждая сцена спектакля «Морфий» рассказывает об отдельном эпизоде жизни молодого врача Сергея Полякова. Герой, талантливый специалист, страдает от синдрома самозванца, что заставляет его избегать ответственности и искать выход в мире иллюзий.

В своих фантазиях Поляков уходит в воспоминания, многократно пытаясь изменить собственное прошлое. Спектакль мастерски сочетает будничную жизнь человека с его грезами, где оживают яркие картины воспалённого воображения. Постепенно он теряет связь с реальностью, погружаясь в болезненное состояние.

О спектакле

Этот спектакль приурочен к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова, что добавляет ему особую значимость. Режиссёр-постановщик Александр Лимин, а авторами инсценировки стали Лимин и Николай Ковбас. Художник-постановщик Василиса Кутузова и хореограф Александр Лимин также внесли свой вклад в создание визуальной и художественной атмосферы спектакля.

Театральный состав

В роли Сергея Полякова зрители увидят Кирилла Ковбаса или Александра Хотенова. Женские образы в спектакле воплощают Мария Свирид или Анна Александер. Николай Ковбас и Виктор Жлудов исполняют важные роли, а также на сцене можно увидеть Екатерину Сахно, Ольгу Добрину и Александра Груздева с Денисом Лукиным.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о внутренней борьбе человека с собой, его страхами и мечтами в поисках своего места в жизни.