Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Морфий
Билеты от 1500₽
Киноафиша Морфий

Спектакль Морфий

Постановка
Театр Гоголя 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль по Михаилу Булгакову «Морфий» в Театре Гоголя

Каждая сцена спектакля «Морфий» рассказывает об отдельном эпизоде жизни молодого врача Сергея Полякова. Герой, талантливый специалист, страдает от синдрома самозванца, что заставляет его избегать ответственности и искать выход в мире иллюзий.

В своих фантазиях Поляков уходит в воспоминания, многократно пытаясь изменить собственное прошлое. Спектакль мастерски сочетает будничную жизнь человека с его грезами, где оживают яркие картины воспалённого воображения. Постепенно он теряет связь с реальностью, погружаясь в болезненное состояние.

О спектакле

Этот спектакль приурочен к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова, что добавляет ему особую значимость. Режиссёр-постановщик Александр Лимин, а авторами инсценировки стали Лимин и Николай Ковбас. Художник-постановщик Василиса Кутузова и хореограф Александр Лимин также внесли свой вклад в создание визуальной и художественной атмосферы спектакля.

Театральный состав

В роли Сергея Полякова зрители увидят Кирилла Ковбаса или Александра Хотенова. Женские образы в спектакле воплощают Мария Свирид или Анна Александер. Николай Ковбас и Виктор Жлудов исполняют важные роли, а также на сцене можно увидеть Екатерину Сахно, Ольгу Добрину и Александра Груздева с Денисом Лукиным.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о внутренней борьбе человека с собой, его страхами и мечтами в поисках своего места в жизни.

Режиссер
Александр Лимин
В ролях
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Мария Свирид
Мария Свирид
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Александр Груздев
Александр Груздев
Александр Хотенов

Купить билет на спектакль Морфий

Помощь с билетами
Апрель
9 апреля четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
17 апреля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
24 апреля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Бардо Тхедол
12+
Драма
Бардо Тхедол
16 апреля в 20:00 Театр.doc industrial
от 1800 ₽
Сказка о Белоснежке и семи гномах
0+
Детский Цирк
Сказка о Белоснежке и семи гномах
15 марта в 13:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Сказка о Белоснежке и семи гномах
0+
Детский Цирк
Сказка о Белоснежке и семи гномах
9 марта в 13:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше