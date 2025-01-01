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Спектакль Наш класс

Доподлинная история про фашизм в Польше
Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Наш класс» в Театре Вахтангова: уроки истории через призму театра

В центре внимания спектакля «Наш класс» — судьбы мальчиков и девочек, полных жизни, радости и надежд. Эти персонажи рассказывают о себе, о своих родителях и мечтах накануне Второй мировой войны. Они будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать и ненавидеть. Однако разорвать ту невидимую нить, связывающую их жизни, они не смогут. Как гласит старая пословица: «одноклассник всё равно, что родственник».

История создания и контекст

Пьесу «Наш класс. История в 14 уроках» в 2008 году написал польский драматург Тадеуш Слободзянек. Действие разворачивается в маленьком городке в конце 20-х годов, а судьбы персонажей — польских и еврейских детей из одного класса — прослеживаются до наших дней. У десяти героев пьесы есть реальные прототипы, и события, описанные в ней, действительно происходили в польском городке Едвабне.

Режиссёрская интерпретация

Режиссёр спектакля Наталья Ковалева делится своими размышлениями о создании постановки: «В 2000 году вышла книга Я. Т. Гросса «Соседи» о Едвабне. Она вызвала в польском обществе шок, расколов его на два лагеря: желавших и не желавших признать свою вину». Для поляков это история их страны, но и в истории других стран есть трудные страницы.

Ковалева задается вопросом: «Как поступить так, чтобы не захлебнуться поздним раскаянием?» В её интерпретации история становится общечеловеческой. «Везде, где человек зажат в кулак диктатуры, он перестает быть человеком — он становится волком», — утверждает она. Театр, по её мнению, — это язык, который позволяет говорить о сложных уроках истории.

Награды и признание

Пьеса «Наш класс» была отмечена главной литературной премией Польши Нике. При вручении награды было сказано, что пока в Польше есть такие писатели, можно смотреть в будущее оптимистически. Тадеуш Слободзянек не просто летописец; он ведет битву за человека, достигая глубины художественного обобщения.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставляет задуматься о важнейших вопросах человечества и истории.

Режиссер
Наталья Ковалева
В ролях
Полина Кузьминская
Полина Чернышова
Полина Чернышова
Евгения Ивашова
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова
Эльдар Трамов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30

Фотографии

Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс Наш класс

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