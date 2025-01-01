Спектакль Мольер (Кабала святош)

Борьба искусства и власти

Сорокалетний Жан-Батист Мольер, достигший признания и материальной стабильности, решает жениться на молодой актрисе своей труппы, Арманде Бежар. Казалось бы, это счастливая и оптимистичная история, но, как часто бывает, реальность оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Сложные времена: искусство против деспотизма

Постановка режиссера Бориса Морозова погружает нас в сложную атмосферу того времени, когда мир искусства, таланта и духовности сталкивается с миром политики, деспотизма и лицемерия. В условиях религиозного фанатизма и цензуры каждое слово, каждое действие может стать роковым, а частная жизнь — заложницей этих жестоких реалий.

Борьба за свободу: искусство и цензура

Мольер оказывается перед мучительным выбором: как сохранить свою творческую свободу и не стать жертвой общественного давления? Где проходят границы частной и общественной жизни? Пьеса Михаила Булгакова о судьбе великого писателя ставит эти вопросы, заставляя задуматься о том, как сложные исторические и политические условия влияют на личную и творческую жизнь человека.