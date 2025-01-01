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Мольер (Кабала святош)
Билеты от 500₽
Киноафиша Мольер (Кабала святош)

Спектакль Мольер (Кабала святош)

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Борьба искусства и власти

Сорокалетний Жан-Батист Мольер, достигший признания и материальной стабильности, решает жениться на молодой актрисе своей труппы, Арманде Бежар. Казалось бы, это счастливая и оптимистичная история, но, как часто бывает, реальность оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Сложные времена: искусство против деспотизма

Постановка режиссера Бориса Морозова погружает нас в сложную атмосферу того времени, когда мир искусства, таланта и духовности сталкивается с миром политики, деспотизма и лицемерия. В условиях религиозного фанатизма и цензуры каждое слово, каждое действие может стать роковым, а частная жизнь — заложницей этих жестоких реалий.

Борьба за свободу: искусство и цензура

Мольер оказывается перед мучительным выбором: как сохранить свою творческую свободу и не стать жертвой общественного давления? Где проходят границы частной и общественной жизни? Пьеса Михаила Булгакова о судьбе великого писателя ставит эти вопросы, заставляя задуматься о том, как сложные исторические и политические условия влияют на личную и творческую жизнь человека.

Режиссер
Борис Морозов
В ролях
Николай Козак
Максим Чиков
Алексей Горячев
Денис Кутузов
Константин Денискин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош) Мольер (Кабала святош)

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