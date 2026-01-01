Спектакль Мадам Баттерфляй

Опера «Мадам Баттерфляй» — шедевр Джакомо Пуччини

Опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» была написана в начале XX века под влиянием мировой моды на ориентальное искусство. Сюжет основан на одноимённой драме Дэвида Беласко, что придаёт произведению особый экзотический колорит.

Премьера в миланском театре «Ла Скала» 17 февраля 1904 года, к сожалению, не имела успеха. Однако всего через три с половиной месяца опера покорила зрителей в Брешии, а затем и в других театрах Италии. В 1905 году состоялась премьера в Лондоне, в 1906 – в Париже, в 1907 – в Нью-Йорке, а в 1908 – в Санкт-Петербурге. История любовной страсти, предательства и материнского самопожертвования быстро завоевала всемирную популярность.

Режиссёр Людмила Налетова о творчестве Пуччини

Режиссёр-постановщик оперы Людмила Налетова отмечает: «Пуччини – знаток женской души. Его оперы в большинстве своем представляют женские портреты. Любимая тема Пуччини – тема любви и взаимотношений мужчин и женщин. Женское начало здесь проявляется в постоянстве, преданности и жертвенности, в то время как мужское начало характеризуется изменчивостью и стремлением к завоеванию. Столкновение этих начал, восточного и западного менталитета, лежит в основе конфликта «Мадам Баттерфляй». Музыка Пуччини тонко и страстно раскрывает переживания героев, удивительно точно следуя за их душевным состоянием. Она пропитана поэзией, романтикой и ароматом Востока.»