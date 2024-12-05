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Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
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Киноафиша Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так

Спектакль Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Премьера комедийного мюзикла

Премьера комедийного мюзикла от продюсеров таких культовых шоу, как Mamma Mia!Призрак ОперыChicagoШахматы и Шоу пошло не так. Это история о том, как директор завода решает подарить своей жене настоящий мюзикл, но сталкивается с массой безумных изменений, которые он требует от бедных постановщиков. И вот, в день премьеры, весь процесс превращается в настоящий хаос. Режиссеру предстоит переделать номера, переписать музыку и слова, а также не поссориться с актерами, пока все идет наперекосяк.

Жанр
Комедийный мюзикл с пародиями на мировые поп-хиты и каскадом забавных ситуаций. Это не просто шоу — это настоящий мастер-класс о том, как спасти спектакль за три часа до показа!

Что вас ждет

  • Остроумные пародии на мировые хиты
  • Каскад смешных ситуаций
  • Интригующие и непредсказуемые повороты сюжета
  • Множество ярких номеров и музыкальных номеров в исполнении талантливых актеров

Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечера, полного смеха и музыкальной магии

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 2500 ₽
1 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 2500 ₽
2 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 2500 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 20:00 от 1700 ₽
3 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽
6 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
7 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
8 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1700 ₽
9 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 20:00 от 1700 ₽
10 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽
27 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
28 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
29 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1700 ₽
30 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 20:00 от 1700 ₽
31 августа
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
3 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00
4 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
5 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1700 ₽
6 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 20:00 от 1700 ₽
7 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
23 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
24 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
25 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽
27 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽ 20:00 от 1700 ₽
28 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
14:00 от 1700 ₽ 17:00 от 1700 ₽
30 сентября
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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5 декабря 2024 06:00
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