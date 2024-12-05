Спектакль Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так

Премьера комедийного мюзикла

Премьера комедийного мюзикла от продюсеров таких культовых шоу, как Mamma Mia!, Призрак Оперы, Chicago, Шахматы и Шоу пошло не так. Это история о том, как директор завода решает подарить своей жене настоящий мюзикл, но сталкивается с массой безумных изменений, которые он требует от бедных постановщиков. И вот, в день премьеры, весь процесс превращается в настоящий хаос. Режиссеру предстоит переделать номера, переписать музыку и слова, а также не поссориться с актерами, пока все идет наперекосяк.

Жанр

Комедийный мюзикл с пародиями на мировые поп-хиты и каскадом забавных ситуаций. Это не просто шоу — это настоящий мастер-класс о том, как спасти спектакль за три часа до показа!

Что вас ждет

Остроумные пародии на мировые хиты

Каскад смешных ситуаций

Интригующие и непредсказуемые повороты сюжета

Множество ярких номеров и музыкальных номеров в исполнении талантливых актеров

Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечера, полного смеха и музыкальной магии