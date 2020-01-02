Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Москва. Полный круг
Билеты от 1000₽
Киноафиша Москва. Полный круг

Спектакль Москва. Полный круг

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль о любви и поисках себя по мотивам пьесы Александра Архипова «Полный круг»

Это спектакль — исследование, попытка зафиксировать жизнь современной столицы и ее обитателей. Главный герой отправляется в путь по кольцевой ветке Московского метро, надеясь снова увидеть девушку, в которую влюбился. Муки ожидания долгожданной встречи превращаются в игру воспаленного сознания, и герой начинает придумывать разные истории о случайных попутчиках, стремясь разгадать их судьбы.

Однако, несмотря на все усилия, он не может понять свою собственную историю. Кто он? Почему в его жизни царит пустота? В поисках ответов на волнующие вопросы герой пытается разобраться как в своей жизни, так и в жизни целой страны. Выбраться из замкнутого круга московской подземки ему поможет только любовь. Но сможет ли он признаться в своих чувствах незнакомке, которую видел всего один раз?

По мотивам пьесы Архипова

Спектакль создан по мотивам пьесы Александра Архипова «Полный круг» и включает документальные истории жителей столицы, собранные режиссером и артистами театра в технике вербатим. Пьеса «Полный круг» была включена в шорт-лист конкурса пьес «московские истории», организованного Департаментом культуры города Москвы и театром Моссовета.

Интересные детали

Каждая история, представленная в спектакле, отражает уникальные моменты жизни людей, которые часто остаются незамеченными в потоке городской суеты. Постановка погружает зрителей в мир Московского метро — символа сплоченности и одновременно одиночества. Это шанс задуматься о наших связях и о том, как много значит каждое мгновение, проведенное с человеком, даже если это всего лишь случайная встреча.

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Анастасия Белова
Дарья Емельянова
Глафира Лебедева
Михаил Филиппов
Михаил Филиппов
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова

Купить билет на спектакль Москва. Полный круг

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
30 декабря вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1500 ₽
3 января суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
3 февраля вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мы из будущего
12+
Танцевальный
Мы из будущего
11 января в 16:00 Театр Аллы Духовой «Тодес»
от 1800 ₽
Щелкунчик
0+
Детский Детские елки Музыка
Щелкунчик
20 декабря в 12:00 ЦДКЖ
от 2500 ₽
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
12+
Комедия Мюзикл
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
2 января в 20:00 МДМ
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше