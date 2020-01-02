Спектакль Москва. Полный круг

Спектакль о любви и поисках себя по мотивам пьесы Александра Архипова «Полный круг»

Это спектакль — исследование, попытка зафиксировать жизнь современной столицы и ее обитателей. Главный герой отправляется в путь по кольцевой ветке Московского метро, надеясь снова увидеть девушку, в которую влюбился. Муки ожидания долгожданной встречи превращаются в игру воспаленного сознания, и герой начинает придумывать разные истории о случайных попутчиках, стремясь разгадать их судьбы.

Однако, несмотря на все усилия, он не может понять свою собственную историю. Кто он? Почему в его жизни царит пустота? В поисках ответов на волнующие вопросы герой пытается разобраться как в своей жизни, так и в жизни целой страны. Выбраться из замкнутого круга московской подземки ему поможет только любовь. Но сможет ли он признаться в своих чувствах незнакомке, которую видел всего один раз?

По мотивам пьесы Архипова

Спектакль создан по мотивам пьесы Александра Архипова «Полный круг» и включает документальные истории жителей столицы, собранные режиссером и артистами театра в технике вербатим. Пьеса «Полный круг» была включена в шорт-лист конкурса пьес «московские истории», организованного Департаментом культуры города Москвы и театром Моссовета.

Интересные детали

Каждая история, представленная в спектакле, отражает уникальные моменты жизни людей, которые часто остаются незамеченными в потоке городской суеты. Постановка погружает зрителей в мир Московского метро — символа сплоченности и одновременно одиночества. Это шанс задуматься о наших связях и о том, как много значит каждое мгновение, проведенное с человеком, даже если это всего лишь случайная встреча.