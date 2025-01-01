Спектакль «Моё загляденье»: история о доброте и мечтах

Спектакль «Моё загляденье» рассказывает о мечтателе и неудачнике, чьё поведение на первый взгляд может показаться маской. Главный герой вызывает раздражение, но его доброта и терпимость разоружают окружающих. Режиссёр спектакля Филипп Гуревич, известный своими музыкальными проектами, вновь обращается к интересным темам, исследуя силу человеческой доброты.

Интрига пьесы

Основная линия спектакля строится вокруг персонажа по имени Вася Листиков. Несмотря на то, что он сталкивается с предательством со стороны жены, лучшего друга и даже родителя, Вася не теряет радости жизни и оптимизма. Его история - это комедия, в которой Филипп Гуревич усиливает абсурдистскую интонацию, почти лишая пьесу советского контекста.

От автора

Филипп Гуревич отметил: «Кажется, такой истории не может произойти в реальной жизни. Главный герой – это мечтатель и неудачник. На встрече с ним, хочется разоблачить его, но его терпимость и безграничная доброта разоружают». Эти мысли подчеркивают жанровую специфику пьесы, которая, несмотря на свою датировку 1969 годом, остаётся актуальной и вневременной.

Творцы спектакля

Художник спектакля – Анна Агафонова, а музыкальное оформление также создано Гуревичем. Обе работы хорошо дополняют общую атмосферу спектакля, который походит для тех, кто ценит драматические истории с глубоким смыслом и юмором.

Доступность спектакля

Эскиз спектакля был создан в мае 2023 года в рамках экспериментального проекта «АРТХАБ» и, по итогам конкурса, получил место в репертуаре театра. Эта пьеса станет настоящей находкой как для любителей театра, так и для поклонников драматических постановок.