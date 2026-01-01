Спектакль Не спорьте с женщиной!

Комедия положений «Не спорьте с женщиной!»

«Не надо искать оправданий — ищите возможности!» — под таким девизом проходит история главной героини Марго. Вместе с олигархом Германом и капитаном Глебом, она оказывается вовлечена в бурные события, которые заставят каждого из них пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношения.

Когда Марго и Герман, некогда любившие друг друга, решают развестись, случайное происшествие с яхтой отправляет их на необитаемый остров. Невольным свидетелем их конфликтов становится капитан Глеб, чьи моральные принципы ставятся под сомнение в этом непростом водном приключении.

Захватывающая комедия с острыми репризами

Спектакль наполнен жизненными наблюдениями, яркими персонажами и острыми шутками. События на сцене развиваются стремительно: уютная яхта мгновенно превращается в далекий остров, а моментами зрителей будет накрывать настоящая буря. Вы сможете наблюдать за тем, как настроение меняется от легкомысленного до глубокого философского, напоминая о безбрежном океане чувства.

Что ждет зрителей

Комедия подходит как молодым компаниям, так и парам со стажем, предлагая отличное настроение и незабываемый вечер. Актеры отдаются сцене целиком, а их игра обещает увлечь вас и заставить забыть о времени.

Уютный зал и комфорт

Наш уютный зал предлагает максимум эмоций и комфорт:

мягкие кресла, актеры на расстоянии вытянутой руки, полное погружение в действие. Партер: мягкие стулья и прекрасный панорамный вид на сцену.

В ролях

Марго — Елизавета Волконская

Капитан — Сергей Лактюнькин / Сергей Одыванов / Егор Барановский

Герман — Алексей Гиммельрейх / Олег Кузнецов

Абориген — Сергей Одыванов / Сергей Лактюнькин / Егор Барановский