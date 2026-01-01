Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Не спорьте с женщиной!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Не спорьте с женщиной!

Спектакль Не спорьте с женщиной!

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Комедия положений «Не спорьте с женщиной!»

«Не надо искать оправданий — ищите возможности!» — под таким девизом проходит история главной героини Марго. Вместе с олигархом Германом и капитаном Глебом, она оказывается вовлечена в бурные события, которые заставят каждого из них пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношения.

Когда Марго и Герман, некогда любившие друг друга, решают развестись, случайное происшествие с яхтой отправляет их на необитаемый остров. Невольным свидетелем их конфликтов становится капитан Глеб, чьи моральные принципы ставятся под сомнение в этом непростом водном приключении.

Захватывающая комедия с острыми репризами

Спектакль наполнен жизненными наблюдениями, яркими персонажами и острыми шутками. События на сцене развиваются стремительно: уютная яхта мгновенно превращается в далекий остров, а моментами зрителей будет накрывать настоящая буря. Вы сможете наблюдать за тем, как настроение меняется от легкомысленного до глубокого философского, напоминая о безбрежном океане чувства.

Что ждет зрителей

Комедия подходит как молодым компаниям, так и парам со стажем, предлагая отличное настроение и незабываемый вечер. Актеры отдаются сцене целиком, а их игра обещает увлечь вас и заставить забыть о времени.

Уютный зал и комфорт

Наш уютный зал предлагает максимум эмоций и комфорт:

  • ВИП партер: мягкие кресла, актеры на расстоянии вытянутой руки, полное погружение в действие.
  • Партер: мягкие стулья и прекрасный панорамный вид на сцену.

В ролях

Марго — Елизавета Волконская

Капитан — Сергей Лактюнькин / Сергей Одыванов / Егор Барановский

Герман — Алексей Гиммельрейх / Олег Кузнецов

Абориген — Сергей Одыванов / Сергей Лактюнькин / Егор Барановский

В ролях
Елизавета Волконская
Сергей Лактюнькин
Сергей Одыванов
Егор Барановский
Алексей Гиммельрейх

Купить билет на спектакль Не спорьте с женщиной!

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
8 марта воскресенье
16:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 2000 ₽
9 марта понедельник
16:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
13 марта пятница
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
16 марта понедельник
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
17 марта вторник
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
20 марта пятница
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
24 марта вторник
19:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
28 марта суббота
16:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
17 апреля пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 апреля воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
12 мая вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 мая четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
16 мая суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
15 июня понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
17 июня среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 июня пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
21 июня воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 июля вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
16 июля четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
18 июля суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
10 августа понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
12 августа среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 августа пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
16 августа воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
15 сентября вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
17 сентября четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
19 сентября суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
12 октября понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
14 октября среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
16 октября пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
18 октября воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
10 ноября вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
12 ноября четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
14 ноября суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 декабря понедельник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
16 декабря среда
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
18 декабря пятница
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
20 декабря воскресенье
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
12 января вторник
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽
14 января четверг
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1000 ₽
16 января суббота
16:45
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 4000 ₽

В ближайшие дни

О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)
16+
Премьера Музыка
О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)
29 апреля в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 7000 ₽
Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных
16+
Комедия
Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных
9 марта в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1000 ₽
Музыкальный магазинчик Феи Динь-динь
0+
Детский Музыка
Музыкальный магазинчик Феи Динь-динь
11 апреля в 11:00 Поколение
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше