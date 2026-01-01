Спектакль Не спорьте с женщиной!

«Не надо искать оправданий — ищите возможности!» — под таким девизом проходит история главной героини Марго. Вместе с олигархом Германом и капитаном Глебом, она оказывается вовлечена в бурные события, которые заставят каждого из них пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношения.
Когда Марго и Герман, некогда любившие друг друга, решают развестись, случайное происшествие с яхтой отправляет их на необитаемый остров. Невольным свидетелем их конфликтов становится капитан Глеб, чьи моральные принципы ставятся под сомнение в этом непростом водном приключении.
Спектакль наполнен жизненными наблюдениями, яркими персонажами и острыми шутками. События на сцене развиваются стремительно: уютная яхта мгновенно превращается в далекий остров, а моментами зрителей будет накрывать настоящая буря. Вы сможете наблюдать за тем, как настроение меняется от легкомысленного до глубокого философского, напоминая о безбрежном океане чувства.
Комедия подходит как молодым компаниям, так и парам со стажем, предлагая отличное настроение и незабываемый вечер. Актеры отдаются сцене целиком, а их игра обещает увлечь вас и заставить забыть о времени.
Наш уютный зал предлагает максимум эмоций и комфорт:
Марго — Елизавета Волконская
Капитан — Сергей Лактюнькин / Сергей Одыванов / Егор Барановский
Герман — Алексей Гиммельрейх / Олег Кузнецов
Абориген — Сергей Одыванов / Сергей Лактюнькин / Егор Барановский