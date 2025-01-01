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Евгений и Онегин
Билеты от 700₽
Киноафиша Евгений и Онегин

Спектакль Евгений и Онегин

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Постановка Вячеслава Спесивцева по знаменитому роману Пушкина в стихах 

Новый спектакль, поставленный по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», приглашает зрителей в увлекательное путешествие по сложным судьбам его героев. Молодой поэт Ленский знакомит своего друга Онегина с семьей Лариных. Однако легкая шутка Онегина, связанная с вниманием к невесте Ленского, приводит к трагическим последствиям: Ленский вызывает Онегина на дуэль и погибает.

Татьяна, полюбившая Онегина, сталкивается с непростым выбором и выходит замуж за Гремина. Но судьба сводит их вновь, когда Онегин осознает свои чувства к Татьяне, но уже слишком поздно, чтобы что-то изменить. «Предвижу все — вас оскорбит» — эта фраза открывает спектакль, задавая тон всему действию и предвещая обманутые ожидания.

Идея и реализация

Художественный руководитель театра Вячеслав Спесивцев придерживается оригинального подхода, отмечая, что лишь 23% смысла зритель получает через слова, даже если это слова Пушкина. Режиссер подчеркивает, что сценическая версия романа — это попытка «прочитать «Онегина» со смыслом», обрисовывая характеры героев и соблюдая музыкальные ритмы, не нарушая при этом замысла Александра Сергеевича.

Темпоритм и реализм

Основным элементом спектакля стал темпоритм, который позволяет глубже понять стихотворную форму. Спесивцев утверждает: «Если ритм отсутствует, спектакль становится однообразным, и зритель может пропустить все действие». На наш взгляд, спектакль реализует принципы реализма, исследуя законы, по которым протекает наша жизнь. Реалистическое искусство демократично и доступно как новичкам, так и опытным театралам, поскольку оно отражает саму жизнь.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах любви, дружбы и судьбы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

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