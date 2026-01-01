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Маша и Медведь, Мартышка и Гусь
Киноафиша Маша и Медведь, Мартышка и Гусь

Спектакль Маша и Медведь, Мартышка и Гусь

Постановка
Коляда-театр 0+
Режиссер Николай Коляда
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль Николая Коляда для самых маленьких

В Коляда-театре вас ждет яркая и увлекательная постановка «Маша и Медведь, Мартышка и Гусь». Сценография и музыкальное оформление созданы талантливым Николай Коляда, который привнес в эту историю свою магию.

Сюжет

В сказочном лесу живут Маша, Медведь, Гусь и Мартышка. Маша и Медведь заняты важным делом: они вяжут теплый свитер, чтобы зимой Мишке было тепло спать в берлоге. Работая вместе, они поют одну песню за другой, и у них это здорово получается!

Однако в их спокойную жизнь вмешиваются Мартышка и Гусь с важной новостью: они решили пожениться и отправиться в свадебное путешествие в Индию! Друзья начинают обсуждать, как же всем вместе улететь в этот теплый край. Какое решение они примут? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посетив спектакль!

Участники

В спектакле занято 12 молодых актеров театра, которые много танцуют и поют — вместе со зрителями! Это не просто театральное представление, а настоящая возможность стать частью волшебного мира сказки. Не пропустите этот захватывающий спектакль!

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