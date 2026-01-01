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Красная Шапочка и Серый Волк
Киноафиша Красная Шапочка и Серый Волк

Спектакль Красная Шапочка и Серый Волк

Постановка
Тургеневъ 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новая интерпретация "Красной Шапочки" в театре Тургеневъ

Все любимая сказка оживает в новом исполнении! Приходите на спектакль о Красной Шапочке, который порадует как детей, так и взрослых. В этой версии классической истории поднимаются вопросы дружбы, смелости и добра.

Забавные приключения

Красная Шапочка собирает вокруг себя не только детскую аудиторию, но и родителей. На её пути встречается серый волк, который оказывается не таким уж страшным. Его комичные ситуации вызывают смех и радость у зрителей.

Ключевой персонаж — Заяц

Центром всех приключений становится простодушный Заяц. Благодаря его активным действиям и стремлению помочь, происходят необычные и смешные ситуации. Каждый поворот сюжета наполнен позитивом и непринужденной атмосферой.

Музыка и танцы

Не обойдётся спектакль и без музыкальных номеров! Бабушка порадовала всех ярким выступлением: она споёт и станцует вместе с детьми, добавляя веселья и задора в постановку.

Убедитесь сами, как известная сказка обретает новые краски. Этот спектакль станет отличным выбором для всей семьи!

Купить билет на спектакль Красная Шапочка и Серый Волк

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
11:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 400 ₽

Фотографии

Красная Шапочка и Серый Волк Красная Шапочка и Серый Волк Красная Шапочка и Серый Волк Красная Шапочка и Серый Волк Красная Шапочка и Серый Волк Красная Шапочка и Серый Волк

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