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Юнона и Авось
Билеты от 2000₽
Киноафиша Юнона и Авось

Спектакль Юнона и Авось

Классическая рок-опера в авторской переработке 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

"Юнона и Авось" — самая известная рок-опера на российской сцене, созданная выдающимися российскими композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским. Постановку рок-оперы в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством Народного артиста РФ Алексея Львовича Рыбникова. Премьера состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола и с тех пор продолжает радовать зрителей более 30 лет, завоевав неизменный успех и полный аншлаг.

В 1983 году рок-опера была представлена французской публике в театре "Эспас Карден" при поддержке знаменитого французского кутюрье Пьера Кардена. Следовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия, а также постановки в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее. Летом 2009 года на международном фестивале Пьера Кардена во Франции театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы "Юнона и Авось", которая была встречена грандиозным успехом.

Полная авторская версия рок-оперы является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра, возвращаясь к изначальной идее авторов. В новой версии соединились традиции русской духовной музыки, народного фольклора и жанров массовой "городской" музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова. Хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой делают рок-оперу незабываемым зрелищем.

Режиссер
Александр Рыхлов
В ролях
Николай Дроздовский
Наталья Крестьянских
Светлана Бакаева
Иван Агафонов
Денис Боеревич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Казань, 22 сентября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 2000 ₽
Воронеж, 29 сентября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 3000 ₽
Ростов-на-Дону, 20 октября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2500 ₽
Краснодар, 21 октября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2500 ₽
Уфа, 8 ноября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 11 ноября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 16 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2500 ₽
Самара, 22 ноября
Самарская филармония Самара, Фрунзе, 141
19:00 от 2500 ₽
Волгоград, 25 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 2200 ₽
Нижний Новгород, 28 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2400 ₽

Фотографии

Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось Юнона и Авось

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