Спектакль Юнона и Авось

"Юнона и Авось" — самая известная рок-опера на российской сцене, созданная выдающимися российскими композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским. Постановку рок-оперы в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством Народного артиста РФ Алексея Львовича Рыбникова. Премьера состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола и с тех пор продолжает радовать зрителей более 30 лет, завоевав неизменный успех и полный аншлаг.

В 1983 году рок-опера была представлена французской публике в театре "Эспас Карден" при поддержке знаменитого французского кутюрье Пьера Кардена. Следовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия, а также постановки в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее. Летом 2009 года на международном фестивале Пьера Кардена во Франции театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы "Юнона и Авось", которая была встречена грандиозным успехом.

Полная авторская версия рок-оперы является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра, возвращаясь к изначальной идее авторов. В новой версии соединились традиции русской духовной музыки, народного фольклора и жанров массовой "городской" музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова. Хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой делают рок-оперу незабываемым зрелищем.