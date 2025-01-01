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Старушка в подарок
Билеты от 1500₽
Киноафиша Старушка в подарок

Спектакль Старушка в подарок

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сногсшибательная комедия с неожиданным поворотом

Молодая пара мечтает о новом жилье в самом центре Москвы. Они находят шикарную квартиру с шестью просторными комнатами, идеально подходящими для уютной семейной жизни. Но как только они решают заселиться, оказывается, что в бывшей коммуналке живет тихая старушка, совсем не рада появлению непрошеных соседей.

Темы и сюжет

Комедия о неожиданных поворотах, возникающих при смене владельцев квартиры, преподносит зрителям массу сюрпризов и захватывающих эффектов. Старушка, казалось бы, милый персонаж, оборачивается настоящим препятствием для новоселов, что приводит к множеству смешных ситуаций.

Атмосфера и финал

Этот спектакль не только подарит зрителям море смеха, но и завершится неожиданным финалом, который никого не оставит равнодушным.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
16 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
16 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
1 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
15 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
5 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽
24 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽

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