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Спектакль Вероника решает...

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Уникальный взгляд Юрия Грымова на мировой бестселлер Пауло Коэльо

Глубокий и трогательный рассказ о стремлении человека Жить, Чувствовать и Верить.

История, которая открывает сердце
Герои этой истории раскрывают свои самые потаенные желания и страхи, учась заново понимать мир, который бросает им вызов. Как поверить в себя, когда кажется, что выхода уже нет? Какие сюрпризы может преподнести жизнь? Готовы ли мы познать ее глубокие тайны и встретиться с настоящей любовью?

Слово режиссера
«Для меня это – самый жизнеутверждающий мировой бестселлер Коэльо. В разные периоды жизни мы по-разному ощущаем этот мир и свое место в нем, испытываем конфликты. Но мы должны верить в свою жизненную силу. Только Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями. Нужно научиться ценить жизнь и верить в себя,» – Юрий Грымов.

Постановка, пронизанная любовью и верой в человека
Этот спектакль о вере в себя, о силе любви и важности ценить жизнь в любом ее проявлении.

Режиссер
Юрий Грымов
В ролях
Анастасия Сычева
Дмитрий Бозин
Лев Смирнов
Роман Зубрилин
Александр Борисов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽
14 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 2000 ₽
5 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 2000 ₽
28 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

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