Спектакль Вероника решает...

Уникальный взгляд Юрия Грымова на мировой бестселлер Пауло Коэльо

Глубокий и трогательный рассказ о стремлении человека Жить, Чувствовать и Верить.

История, которая открывает сердце

Герои этой истории раскрывают свои самые потаенные желания и страхи, учась заново понимать мир, который бросает им вызов. Как поверить в себя, когда кажется, что выхода уже нет? Какие сюрпризы может преподнести жизнь? Готовы ли мы познать ее глубокие тайны и встретиться с настоящей любовью?

Слово режиссера

«Для меня это – самый жизнеутверждающий мировой бестселлер Коэльо. В разные периоды жизни мы по-разному ощущаем этот мир и свое место в нем, испытываем конфликты. Но мы должны верить в свою жизненную силу. Только Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями. Нужно научиться ценить жизнь и верить в себя,» – Юрий Грымов.

Постановка, пронизанная любовью и верой в человека

Этот спектакль о вере в себя, о силе любви и важности ценить жизнь в любом ее проявлении.