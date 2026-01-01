Спектакль «Лицейский словарь» в Театре Камбуровой

Театр Камбуровой готов представить спектакль «Лицейский словарь», основанный на мемуарных источниках и посвященный первому выпуску Царскосельского Лицея. Эта постановка станет данью уважения тридцати молодым талантам, которые стали участниками эксперимента по формированию новой касты государственных служащих.

Спектакль вдохновлён воспоминаниями, стихами и заметками известных лицеистов, таких как Пушкин, Кюхельбекер и Дельвиг. Их искренние мечты о поэзии и стремлении к высоким идеалам служили крепким фундаментом для их дальнейшей жизни. Ведущая роль в спектакле отдана Вильгельму Кюхельбекеру, который вел «Лицейский словарь» и записывал философские мысли, ставшие девизами для лицеистов.

Музыкальное сопровождение

Зрители смогут насладиться разнообразием музыкальных композиций, включая:

Ария Керубино Voi che sapeto из оперы В.А. Моцарта

«Юноша и дева» (муз. Александра Даргомыжского, стихи А.С. Пушкина)

«Царскосельская статуя» (муз. Цезаря Кюи, стихи А.С. Пушкина)

«В крови горит огонь желанья» (муз. М.И. Глинки, стихи А.С. Пушкина)

«Я ехал к вам...» (муз. Андрея Крамаренко, стихи А.С. Пушкина)

«19 октября» (муз. Владимира Дашкевича, стихи Юлия Кима)

«Дорожные жалобы» (муз. Исаака Шварца, стихи А.С. Пушкина)

Работы других композиторов, таких как П.И. Чайковский и С.В. Рахманинов.

Вы точно не пожалеете, если решите посетить этот спектакль, который является исполнением давней мечты народной артистки РФ Елены Антоновны Камбуровой.