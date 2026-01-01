Театр Камбуровой готов представить спектакль «Лицейский словарь», основанный на мемуарных источниках и посвященный первому выпуску Царскосельского Лицея. Эта постановка станет данью уважения тридцати молодым талантам, которые стали участниками эксперимента по формированию новой касты государственных служащих.
Спектакль вдохновлён воспоминаниями, стихами и заметками известных лицеистов, таких как Пушкин, Кюхельбекер и Дельвиг. Их искренние мечты о поэзии и стремлении к высоким идеалам служили крепким фундаментом для их дальнейшей жизни. Ведущая роль в спектакле отдана Вильгельму Кюхельбекеру, который вел «Лицейский словарь» и записывал философские мысли, ставшие девизами для лицеистов.
Зрители смогут насладиться разнообразием музыкальных композиций, включая:
Вы точно не пожалеете, если решите посетить этот спектакль, который является исполнением давней мечты народной артистки РФ Елены Антоновны Камбуровой. С нетерпением ждём вас в нашем театре!