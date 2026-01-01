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Магда
Билеты от 1200₽
Киноафиша Магда

Спектакль Магда

Постановка
Шалом. Сцена на Новослободской 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Премьера спектакля «Магда» в театре «Шалом»

По пьесе Майкла Ардитти, перевод Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской

Чудовищная колыбельная

Перенеситесь в берлинский бункер Гитлера, где 22 апреля 1945 года встречаются Ева Браун и Магда Геббельс — жена министра и мать шестерых детей, а также самая известная леди своего времени. Этот спектакль погружает зрителей в мини-модель германского общества, полную противоречий: от наивных людей, не желающих знать о ужасах нацизма, до тех, кто искренне поддерживает режим.

Выразительная палитра режиссера

Режиссёр Евгений Корняг, один из самых ярких и узнаваемых мастеров современного белорусского театра, использует множество выразительных средств для создания этой истории. В спектакле звучат живое пение и черный юмор, а также используются человекообразные куклы в натуральную величину, взаимодействующие с артистами. Корняг привносит элементы физического театра и театра теней, чтобы создать многослойный и глубокий спектакль.

Вопросы, остающиеся без ответа

На протяжении всего действия возникает вопрос: как прекрасная Германия, родина великих гуманистов, смогла превратиться в нацистское государство, уничтожающее свободу и миллионы жизней? Этот вопрос остается актуальным и сегодня, заставляя зрителей задуматься о последствиях идеологии и ответственности за разрушенные судьбы.

О режиссере и театре

Евгений Корняг — главный режиссёр Белорусского государственного театра кукол, чьи работы не раз отмечались на международных фестивалях. Его спектакли отличаются околотеатром, соединяющим физический театр, театр кукол, музыку и визуальные эксперименты. В ноябре 2024 года он получил Высшую театральную премию «Золотой софит» за лучшую режиссёрскую работу в театре кукол.

Социальная ответственность театра

Театр «Шалом» отстаивает ценности гуманизма и ведет борьбу против любых проявлений нацизма и фашизма, призывая к осмыслению исторических катастроф и их уроков для будущих поколений.

Премьера: 12 сентября 2026 года

Режиссер
Евгений Корняг
В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц
Анна Котляр
Антон Ксенев
Милана Владыкина
Сергей Шадрин

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Сентябрь
Ноябрь
12 сентября суббота
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽
13 сентября воскресенье
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽
11 ноября среда
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽
12 ноября четверг
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽

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