Спектакль Король Лир

Спектакль Юрия Бутусова по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир»

Время Шекспира

«Я думаю, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых «звуков», «смыслов», новая Буря…». Мы живем в эпоху, когда мир сошел со своей оси вращения, а порядок обратился в хаос. Луна подошла слишком близко к Земле, и её влияние не щадит никого — ни королей, ни шутов», — Юрий Бутусов.

Каноническая и остросовременная пьеса

Катастрофические изменения охватывают всё мироздание. Остаётся ли надежда? Или тьма полностью поглотит свет? Космический масштаб шекспировской трагедии захватывает воображение и ставит перед зрителем важные вопросы.

Интерпретация Юрия Бутусова

В шекспировской вселенной, созданной Бутусовым на сцене, актёры становятся не единственным средством добычи смысла. Они — лишь часть знаковых систем спектакля, соперничающие со стихиями. «Это трудно. Буря накрывает всех, гигантские белые вихри закручиваются на высоте в глубине сцены, извергаются снова и снова, как только сгущается на сцене энергия зла» (Марина Токарева, «Новая газета»).

Герои и их воплощение на сцене

В спектакле особое внимание уделяется тому, как Шекспир объединяет роли шута и Корделии в одном исполнителе. Как отмечает Ольга Егошина в «Театрале», «Шут — маленькая девочка в пиджаке не по росту — позволяет себе дерзить и дразнить отца-короля. Она читает сонеты Шекспира и остается рядом с бедным безумцем до самого конца». В это страшное время все лучшее, что есть в людях, непременно выходит на свет.