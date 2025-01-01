Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Зимний вечер в Шамони
Билеты от 1200₽
Киноафиша Зимний вечер в Шамони

Спектакль Зимний вечер в Шамони

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Оперетта в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

«Зимний вечер в Шамони» — это захватывающая оперетта, действие которой разворачивается на популярном горнолыжном курорте. Здесь гости курорта влюбляются, танцуют и поют под завораживающую музыку классиков жанра.

Музыка великих композиторов

Организатором спектакля выступает Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, который славится своими яркими постановками. Зрители смогут насладиться произведениями таких знаменитых авторов, как Жак Оффенбах, Имре Кальман, Шарль Лекок и Франц Легар.

Традиции театра

На протяжении своей столетней истории Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко сохраняет традиции оперетты. Даже до открытия студий на Большой Дмитровке, здесь работал Театр оперетты под руководством выдающегося Григория Ярона. Первым спектаклем театра стала оперетта Лекока «Дочь Анго», а сам Станиславский, как говорится, тоже начинал свой путь с оперетт и водевилей.

Формат и язык исполнения

Спектакль «Зимний вечер в Шамони» идет с одним антрактом и исполняется на нескольких языках, что добавляет уникальности мероприятию. Это событие будет особенно интересно любителям классической и инструментальной музыки, а также тем, кто хочет провести вечер в атмосфере романтики и веселья.

Купить билет на спектакль Зимний вечер в Шамони

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
13 декабря суббота
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
6 января вторник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
7 января среда
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

Фотографии

Зимний вечер в Шамони Зимний вечер в Шамони Зимний вечер в Шамони Зимний вечер в Шамони

В ближайшие дни

Солнышко и снежные человечки
Детский Кукольный
Солнышко и снежные человечки
25 декабря в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 2000 ₽
Императрица Екатерина
6+
Балет
Императрица Екатерина
21 января в 09:30 Дворец на Яузе
Билеты
Государь-стендап
18+
Премьера Творческий вечер Музыка
Государь-стендап
8 января в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше