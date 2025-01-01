Оперетта в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

«Зимний вечер в Шамони» — это захватывающая оперетта, действие которой разворачивается на популярном горнолыжном курорте. Здесь гости курорта влюбляются, танцуют и поют под завораживающую музыку классиков жанра.

Музыка великих композиторов

Организатором спектакля выступает Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, который славится своими яркими постановками. Зрители смогут насладиться произведениями таких знаменитых авторов, как Жак Оффенбах, Имре Кальман, Шарль Лекок и Франц Легар.

Традиции театра

На протяжении своей столетней истории Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко сохраняет традиции оперетты. Даже до открытия студий на Большой Дмитровке, здесь работал Театр оперетты под руководством выдающегося Григория Ярона. Первым спектаклем театра стала оперетта Лекока «Дочь Анго», а сам Станиславский, как говорится, тоже начинал свой путь с оперетт и водевилей.

Формат и язык исполнения

Спектакль «Зимний вечер в Шамони» идет с одним антрактом и исполняется на нескольких языках, что добавляет уникальности мероприятию. Это событие будет особенно интересно любителям классической и инструментальной музыки, а также тем, кто хочет провести вечер в атмосфере романтики и веселья.