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Спектакль Магазин

Постановка
Небольшой драматический театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Остросоциальная драма на сцене НДТ

«Магазин» — современная пьеса, которая редко встречается в репертуаре Небольшого драматического театра. Это остросоциальная и почти документальная постановка, которая не оставит зрителя равнодушным.

Команда постановки

Спектакль поставлен студентом-выпускником Артёмом Злобиным под руководством Льва Эренбурга. В ролях — ведущая актриса театра Ольга Альбанова и выпускница Анна Шельпякова. Их дуэт раскрывает глубоко трагическую историю.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — юная Кырлыгаш, приехавшая из ближневосточного города в столицу большой страны. Она сталкивается с хозяйкой Зияш, которая диктует свои жестокие правила. Обе героини готовы на всё ради своих мечтаний, но кто из них станет жертвой?

Почему стоит посмотреть?

Спектакль за короткое время поднимает важные социальные вопросы, обостряя их до предела. Несмотря на тяжёлую тему, в постановке присутствует трагикомический элемент, мрачный юмор и метафоричность. Это приглашение взглянуть на реальность, от которой мы часто отворачиваемся.

Режиссер
Артем Злобин
В ролях
Ольга Альбанова
Анна Шельпякова

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽
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Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

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