Спектакль Семь жен Синей Бороды

Семь жен Синей Бороды
12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая постановка «Семь жен Синей Бороды»

К 100-летию выдающегося писателя и драматурга Александра Володина представляет свою новую постановку «Семь жен Синей Бороды».

О спектакле

Вероятно, многим известна странная история о Синей Борода. Этот человек, по преданиям, убивал своих жён одну за другой. Однако в интерпретации Володина сюжет обретает новые оттенки. Как отмечает сам автор, «все происходило не так. Не совсем так».

В основе спектакля лежит древняя рукопись, которую Володин изучил и на основании которой переосмысливает миф о Синей Бороде. Он ставит под сомнение общепринятые версии этой истории, открывая новые горизонты для размышлений о любви, страхе и человеческой природе.

Уникальное видение

Эта постановка не только захватывающее театральное действие, но и глубокое исследование тем, которые волнуют людей на протяжении веков. Володин заставляет зрителей задуматься о том, как мы воспринимаем историю и о том, что действительно скрывается за известными нам сюжетами.

Приходите и узнайте, как эта история обретает новое дыхание на сцене!

Режиссер
Лариса Чистякова
В ролях
Александр Кратиров
Сева Бобров
Юлия Тарасенко
Анастасия Демкина
Александра Никитина

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Остров Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 26–28
19:00 от 800 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
