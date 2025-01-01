Спектакль Семь жен Синей Бороды

Новая постановка «Семь жен Синей Бороды»

К 100-летию выдающегося писателя и драматурга Александра Володина представляет свою новую постановку «Семь жен Синей Бороды».

О спектакле

Вероятно, многим известна странная история о Синей Борода. Этот человек, по преданиям, убивал своих жён одну за другой. Однако в интерпретации Володина сюжет обретает новые оттенки. Как отмечает сам автор, «все происходило не так. Не совсем так».

В основе спектакля лежит древняя рукопись, которую Володин изучил и на основании которой переосмысливает миф о Синей Бороде. Он ставит под сомнение общепринятые версии этой истории, открывая новые горизонты для размышлений о любви, страхе и человеческой природе.

Уникальное видение

Эта постановка не только захватывающее театральное действие, но и глубокое исследование тем, которые волнуют людей на протяжении веков. Володин заставляет зрителей задуматься о том, как мы воспринимаем историю и о том, что действительно скрывается за известными нам сюжетами.

Приходите и узнайте, как эта история обретает новое дыхание на сцене!