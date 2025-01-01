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Спектакль Театр

Татьяна Кузнецова в роли Джулии Ламберт
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История актрисы, для которой сцена — главный роман жизни

Что происходит за кулисами театра? Чем живут актеры, когда гаснут софиты? Эти вопросы всегда увлекали зрителей, раскрывая для них тайны мира искусства. Спектакль «Театр» предлагает погрузиться в тонкую ироничную историю жизни блистательной актрисы, отмечающей кризис среднего возраста.

Ее роман с красивым, но корыстным молодым мужчиной становится не только эмоциональным испытанием, но и очередным этапом актерского совершенствования. Для Джулии страсть, жизнь и игра переплетаются так тесно, что театр остается ее главным увлечением и любовью.

Особенности постановки

Эта постановка — не только история о любви и личных кризисах, но и размышление о том, что значит быть актером, проживать десятки чужих судеб и, порой, теряться в собственной. В центре внимания — тонкий психологизм, искренность и остроумие, которые делают героиню живой и близкой зрителям.

Почему стоит посмотреть

«Театр» — это не просто спектакль, а возможность заглянуть в душу актера. Он будет интересен всем, кто любит размышления о человеческой природе, искусстве и смысле жизни. Тонкая игра актеров, ироничный сценарий и глубокий взгляд на жизнь делают постановку обязательной к просмотру.

Режиссер
Маргарита Бычкова
В ролях
Татьяна Кузнецова
Евгений Иванов
Евгений Кошелев
Наталья Орлова
Варвара Репецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр

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