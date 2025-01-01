«Призраки Марса» — загадочный и опасный мир красной планеты

Спектакль «Призраки Марса», вдохновленный рассказами Рэя Брэдбери из цикла «Марсианские хроники», переносит зрителей на Марс, где группа астронавтов впервые высаживается на неизвестную планету. Настороженно ожидая встречи с марсианской цивилизацией, герои сталкиваются с неожиданными и опасными явлениями, которые меняют их восприятие реальности и подвергают испытаниям их характеры и жизненные ценности.

Мистический и напряженный мир

Режиссер Кирилл Ковбас создает на Малой сцене Театра Гоголя атмосферу космического кошмара, в котором каждое испытание на Марсе может полностью изменить судьбу каждого героя. Эффектный визуальный ряд, напоминающий кадры из фантастических фильмов, погружает в атмосферу неизведанного, где каждый шаг может стать решающим. В спектакле смешиваются элементы научной фантастики и психологической драмы, что усиливает напряжение и заставляет зрителя переживать вместе с героями.

Команда постановки

Художественный руководитель постановки – Антон Яковлев, режиссер-постановщик – Кирилл Ковбас, а автор сценической версии – Николай Ковбас. Сценография Максима Меламедова, композитор Андрей Злобин, хореограф Александр Лимин и художник по свету Илья Султанов вместе создают уникальную атмосферу спектакля, сочетая визуальные эффекты с эмоциональной нагрузкой.

В ролях:

Кирилл Ковбас / Андрей Кондратьев, Андрей Злобин / Николай Ковбас, Ирина Рудницкая / Ольга Добрина, Анатолий Просалов / Сергей Савичев, Анастасия Епифанова / Екатерина Сахно, Павел Комаров / Александр Груздев, Денис Лукин / Евгений Пуцыло, Егор Попов / Антон Лызо, Александр Хотенов / Александр Хохлов.

Предупреждение

Театр Гоголя информирует зрителей, что в спектакле используются эффекты мигающего света и специальные визуальные эффекты, которые могут вызвать дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью к мерцанию. Рекомендуется проявить осторожность тем, кто страдает эпилепсией или подобными расстройствами.