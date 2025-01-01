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Призраки Марса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Призраки Марса

Спектакль Призраки Марса

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Призраки Марса» — загадочный и опасный мир красной планеты

Спектакль «Призраки Марса», вдохновленный рассказами Рэя Брэдбери из цикла «Марсианские хроники», переносит зрителей на Марс, где группа астронавтов впервые высаживается на неизвестную планету. Настороженно ожидая встречи с марсианской цивилизацией, герои сталкиваются с неожиданными и опасными явлениями, которые меняют их восприятие реальности и подвергают испытаниям их характеры и жизненные ценности.

Мистический и напряженный мир

Режиссер Кирилл Ковбас создает на Малой сцене Театра Гоголя атмосферу космического кошмара, в котором каждое испытание на Марсе может полностью изменить судьбу каждого героя. Эффектный визуальный ряд, напоминающий кадры из фантастических фильмов, погружает в атмосферу неизведанного, где каждый шаг может стать решающим. В спектакле смешиваются элементы научной фантастики и психологической драмы, что усиливает напряжение и заставляет зрителя переживать вместе с героями.

Команда постановки

Художественный руководитель постановки – Антон Яковлев, режиссер-постановщик – Кирилл Ковбас, а автор сценической версии – Николай Ковбас. Сценография Максима Меламедова, композитор Андрей Злобин, хореограф Александр Лимин и художник по свету Илья Султанов вместе создают уникальную атмосферу спектакля, сочетая визуальные эффекты с эмоциональной нагрузкой.

В ролях:

Кирилл Ковбас / Андрей Кондратьев, Андрей Злобин / Николай Ковбас, Ирина Рудницкая / Ольга Добрина, Анатолий Просалов / Сергей Савичев, Анастасия Епифанова / Екатерина Сахно, Павел Комаров / Александр Груздев, Денис Лукин / Евгений Пуцыло, Егор Попов / Антон Лызо, Александр Хотенов / Александр Хохлов.

Предупреждение

Театр Гоголя информирует зрителей, что в спектакле используются эффекты мигающего света и специальные визуальные эффекты, которые могут вызвать дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью к мерцанию. Рекомендуется проявить осторожность тем, кто страдает эпилепсией или подобными расстройствами.

Режиссер
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
В ролях
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Александр Груздев
Александр Груздев
Андрей Злобин
Анатолий Просалов
Андрей Кондратьев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
26 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
5 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
25 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Призраки Марса Призраки Марса Призраки Марса Призраки Марса

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