Спектакль Вероятно, чаепитие состоится

В маленькой уютной гостиной вас ждут незабываемые персонажи — Миссис Кап, Шляпник и Мартовский Заяц. Они расскажут вам об удивительных приключениях девочки Алисы, которая путешествует по огромной шахматной доске.
В этом захватывающем мире Алиса встретит Болторота, Двухголового Шелкопряда и Чеширского кота. Но это ещё не всё! Зрители не раз смогут спасти Алису и помочь ей сдать королевский экзамен.
Не упустите возможность стать частью этого чудесного приключения! Мы вас ждём! Вероятно, чаепитие состоится!
Рекомендуется зрителям старше 4-х лет.