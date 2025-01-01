Спектакль Вероятно, чаепитие состоится

Волшебное чаепитие для самых маленьких

Спектакль основан на произведениях Льюиса Кэрролла: «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

В маленькой уютной гостиной вас ждут незабываемые персонажи — Миссис Кап, Шляпник и Мартовский Заяц. Они расскажут вам об удивительных приключениях девочки Алисы, которая путешествует по огромной шахматной доске.

В этом захватывающем мире Алиса встретит Болторота, Двухголового Шелкопряда и Чеширского кота. Но это ещё не всё! Зрители не раз смогут спасти Алису и помочь ей сдать королевский экзамен.

Не упустите возможность стать частью этого чудесного приключения! Мы вас ждём! Вероятно, чаепитие состоится!

Рекомендуется зрителям старше 4-х лет.