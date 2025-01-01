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Вероятно, чаепитие состоится
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Спектакль Вероятно, чаепитие состоится

«Алиса в Стране чудес» от кукольных лауреатов «Золотой маски» 0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебное чаепитие для самых маленьких

Спектакль основан на произведениях Льюиса Кэрролла: «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

В маленькой уютной гостиной вас ждут незабываемые персонажи — Миссис Кап, Шляпник и Мартовский Заяц. Они расскажут вам об удивительных приключениях девочки Алисы, которая путешествует по огромной шахматной доске.

В этом захватывающем мире Алиса встретит Болторота, Двухголового Шелкопряда и Чеширского кота. Но это ещё не всё! Зрители не раз смогут спасти Алису и помочь ей сдать королевский экзамен.

Не упустите возможность стать частью этого чудесного приключения! Мы вас ждём! Вероятно, чаепитие состоится!

Рекомендуется зрителям старше 4-х лет.

Режиссер
Алексей Шишов
В ролях
Филипп Бородин
Егор Строков
Игорь Лосев
Семён Мруз
Максим Максимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
11:00 от 1600 ₽ 15:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
12:00 от 1300 ₽ 14:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
11:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
11:00 от 1600 ₽ 15:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
11:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
11:00 от 1600 ₽ 15:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
12:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
12:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
12:00 от 1600 ₽ 14:30 от 1600 ₽ 17:00 от 1600 ₽

Фотографии

Вероятно, чаепитие состоится Вероятно, чаепитие состоится Вероятно, чаепитие состоится Вероятно, чаепитие состоится Вероятно, чаепитие состоится Вероятно, чаепитие состоится Вероятно, чаепитие состоится

В ближайшие дни

Записки Аксентия Ивановича Поприщина
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Моноспектакль
Записки Аксентия Ивановича Поприщина
5 сентября в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 500 ₽
Кармен
12+
Опера
Кармен
16 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 1500 ₽
Ревизор
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30 ноября в 13:00 Театр им. Ленсовета
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