Спектакль Кабаре на Неве

Премьера «Кабаре на Неве» в Театральном центре на Коломенской

Театральный центр на Коломенской готовится к яркому событию — премьере кабаре, посвященного Санкт-Петербургу. Эта удивительная постановка сочетает театр и гастрономию, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

На сцене перед вами предстанут главные символы города: Невский проспект, Белые ночи, разводные мосты, Летний сад и ветер с Балтики. Через музыку, танец и драматургию разворачиваются две истории любви: наивная и искренняя, а также зрелая и опытная. В главных ролях чудесные Лиза Гартц, Мария Мукупа и Андрей Смирнов.

Что вас ждет

«Кабаре на Неве» — это не просто спектакль, а атмосферный вечер, в котором каждый гость сможет насладиться ужином, сопровождающим художественное представление. Пространство постепенно оживает, и зритель оказывается внутри живой истории Санкт-Петербурга.

Кабаре полон чувственности, яркости и немного дерзости, что делает его настоящей жемчужиной театрального мира. Кроме того, каждому гостю будет предложен бокал искрящегося шампанского в качестве комплимента от Театра.

Режиссер: Алексей Москаленко.

Гастрономия и антракт

Сбор гостей и гастрономическое удовольствие начнется с 19.00. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!