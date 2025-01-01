Меню
Посторонний
16+
Режиссер Слава Тихонов, Яна Быстрова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эстрадно-драматический спектакль «Посторонний» по мотивам Альбера Камю

Приглашаем вас на увлекательную постановку «Посторонний», основанную на одноимённой повести Альбера Камю. Это эстрадно-драматическое представление погружает зрителя в мир, где философия встречается с реальностью.

Сюжет

Главный герой, Мерсо, получает известие о смерти своей матери, которая скончалась в доме призрения. Он отправляется на похороны, но не проявляет обычных для таких случаев эмоций — не плачет и на следующий день возвращается к привычной жизни. Однако вскоре его жизнь кардинально меняется: он совершает убийство.

Спектакль ставит перед зрителем множество вопросов: кто же такой Мерсо? Злодей или мученик? Недочеловек или сверхчеловек? Посторонний или всё-таки свой? И в чём именно его обвиняют?

Мир спектакля

Мир, созданный постановщиками, наполнен сюрреализмом, но в то же время остаётся знакомым и естественным. Среди условностей и душной обыденности есть место для жизни, счастья, свободы и любви.

Значение персонажа

Мы не знаем, заслуживает ли Мерсо милосердия, но одно можно сказать точно: он заслуживает вашего внимания.

Постановка

Спектакль был создан талантливой командой: постановщики Слава Тихонов и Яна Быстрова подарили зрителям уникальную интерпретацию классической истории.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее театральное событие!

Расписание

Условные обозначения
В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Посторонний Посторонний

