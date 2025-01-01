Спектакль Любовь у трона

Екатерина Великая. Фантасмагория и любовь на фоне политики

«Любовь у трона» — это своего рода фантасмагория, в которой Екатерина Великая видит сон накануне государственного переворота, приведшего её к власти. Во сне она вспоминает отношения с мужем, Петром III, и переживает все сложности своей любви на фоне политических событий. Это история любви, переплетённая с важными историческими моментами, что придаёт сюжету глубину и символизм.

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Андрей Максимов, режиссёр спектакля, делится, что давно мечтал работать с актрисой Ольгой Тумайкиной, которая и была выбрана для роли Екатерины. Он подчеркивает её мощный актерский талант и глубокий внутренний мир. Проблемы с выбором актёра на роль Петра III были решены, когда режиссёр вспомнил об актёре Андрее Ильине, чью поразительную игру он видел в разных театрах, включая Русский театр в Риге.

Творческая команда

Режиссёр также отмечает важность сотрудничества с художником Максимом Обрезковым, который создал необычный и интересный мир для героев. Обрезков, помимо работы над сценографией, является создателем Симоновской сцены и Новой сцены. Музыку для спектакля написал композитор Сергей Шустицкий, с которым Максимов работал и раньше.

Тема Екатерины Великой

Сегодня интерес к фигуре Екатерины Великой велик, и это тоже сказывается на актуальности спектакля. Фантасмагория в «Любви у трона» наполнена не только политическими интригами, но и подлинной человеческой страстью. Спектакль охватывает важные темы судьбы России и народа, что придаёт ему особую значимость и современность.