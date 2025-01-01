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Любовь у трона
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовь у трона

Спектакль Любовь у трона

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Екатерина Великая. Фантасмагория и любовь на фоне политики

«Любовь у трона» — это своего рода фантасмагория, в которой Екатерина Великая видит сон накануне государственного переворота, приведшего её к власти. Во сне она вспоминает отношения с мужем, Петром III, и переживает все сложности своей любви на фоне политических событий. Это история любви, переплетённая с важными историческими моментами, что придаёт сюжету глубину и символизм.

Поиск исполнителей ролей
Андрей Максимов, режиссёр спектакля, делится, что давно мечтал работать с актрисой Ольгой Тумайкиной, которая и была выбрана для роли Екатерины. Он подчеркивает её мощный актерский талант и глубокий внутренний мир. Проблемы с выбором актёра на роль Петра III были решены, когда режиссёр вспомнил об актёре Андрее Ильине, чью поразительную игру он видел в разных театрах, включая Русский театр в Риге.

Творческая команда
Режиссёр также отмечает важность сотрудничества с художником Максимом Обрезковым, который создал необычный и интересный мир для героев. Обрезков, помимо работы над сценографией, является создателем Симоновской сцены и Новой сцены. Музыку для спектакля написал композитор Сергей Шустицкий, с которым Максимов работал и раньше.

Тема Екатерины Великой
Сегодня интерес к фигуре Екатерины Великой велик, и это тоже сказывается на актуальности спектакля. Фантасмагория в «Любви у трона» наполнена не только политическими интригами, но и подлинной человеческой страстью. Спектакль охватывает важные темы судьбы России и народа, что придаёт ему особую значимость и современность.

Режиссер
Андрей Максимов
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Евгений Кравченко
Евгений Кравченко

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Любовь у трона Любовь у трона Любовь у трона Любовь у трона Любовь у трона

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