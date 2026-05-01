Полнокупольный спектакль в Московском планетарии

Все дети любят динозавров, и Селеста не исключение. Она увлеченно готовит доклад о загадочном исчезновении этих величественных существ. Но когда ее друг Лунч задал вопрос: А если динозавры все еще среди нас? , это открыло перед ней новую перспективу.

Спектакль «Динозавры. История выживших» — это уникальная полнокупольная программа, которая пройдет в Большом Звездном зале Московского планетария. Она объединяет в себе классический обзор звездного неба и увлекательный анимационный фильм о жизни и эволюции древних рептилий.

Зрителей ждут удивительные открытия о том, как динозавры обитали на планете, какие экосистемы складывались вокруг них и какие тайны они унесли с собой в прошлое. Программа обещает быть не только образовательной, но и визуально захватывающей!

Не упустите возможность узнать больше о динозаврах, которые когда-то правили Землей, и доселе остаются объектом восхищения и научных исследований.