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Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони?
Билеты от 1800₽
Киноафиша Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони?

Спектакль Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони?

18+
Режиссер Екатерина Королева, Екатерина Королева
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Комедия ошибок и любви

Сюжет спектакля по пьесе Карло Гольдони «Труффальдино из Бергамо» разворачивается вокруг молодого парня Труффальдино, который приезжает в Венецию с амбициями подняться по социальной лестнице. Увидев жизнь богатых господ, он решает служить любому, не гнушаясь обманом. Его ложь и хитрости приводят к множеству курьёзных ситуаций — от операции голыми руками до гонок на гондолах и прыжков в канал. Однако, несмотря на свои проказы, Труффальдино умудряется выкручиваться и всегда выходит «сухим из воды». В конечном итоге, влюбившись, он решает признаться в обмане, осознав, что служить можно только любви.

Тема спектакля
Спектакль исследует тему обмана, страсти и внутренней честности. Труффальдино, желая улучшить своё положение, использует ложь как инструмент для достижения целей, но в итоге осознаёт, что истинная ценность в жизни — это любовь, и только перед ней можно быть честным. Комедия ошибок и курьёзных ситуаций создает лёгкую и забавную атмосферу, в которой персонажи сталкиваются с нелепыми, но, тем не менее, важными жизненными уроками.

Театральная форма и подход
Режиссер Екатерина Королева создала спектакль в стиле молодёжного камерного театра, характерного динамичностью, эмоциональной искренностью и игривостью. Спектакль превращается в яркую игру, в которой каждый актёр старается не просто сыграть свою роль, а воплотить в ней элементы обмана и комедийной натуры персонажа.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 января
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони? Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони?

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