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Взрослые снаружи
Билеты от 1500₽
Киноафиша Взрослые снаружи

Спектакль Взрослые снаружи

Спектакль про то, что свобода лучше, чем несвобода
Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Панк-рок и подростковая провокация. Последний спектакль Михаила Угарова

В последнем спектакле, созданном Михаилом Угаровым, на сцене выступают выпускники Театра.doc. Они не дети, но в своих действиях и репликах они напоминают подростков, которые не боятся бросать вызовы взрослым, подвергать сомнению правила и вносить в жизнь неожиданные провокации.

Панк-рок и революционные настроения

Эти актёры, как истинные представители новой эпохи, с сарказмом и дерзостью отзываются о взрослых и требуют перемен — как в жизни, так и в искусстве. В их словах и действиях есть что-то от панк-рока: без лишних сантиментов, с вызовом и полной свободой мысли. «Под мостовыми — пляжи», как в Париже 1968 года, — они шепчут об этом, не скрывая своей уверенности в том, что мир должен измениться, а старые идеалы утратили свою силу.

Страх, тревога и смех

И хотя многое в их поведении может вызывать стыд, гораздо чаще возникает тревога, смешанная с весельем. Этот спектакль не даёт нам покоя, но одновременно заставляет смеяться — от того, как откровенно и без зазора они говорят о важном, как обнажают страхи и надежды современной жизни, открывая новые грани реальности, которую мы все знаем, но не всегда осознаём.

Режиссер
Михаил Угаров
В ролях
Мария Чупринская
Павел Шишлянников
Ксения Логвинова
Виктория Михайлова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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