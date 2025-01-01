Спектакль Взрослые снаружи

Панк-рок и подростковая провокация. Последний спектакль Михаила Угарова

В последнем спектакле, созданном Михаилом Угаровым, на сцене выступают выпускники Театра.doc. Они не дети, но в своих действиях и репликах они напоминают подростков, которые не боятся бросать вызовы взрослым, подвергать сомнению правила и вносить в жизнь неожиданные провокации.

Панк-рок и революционные настроения

Эти актёры, как истинные представители новой эпохи, с сарказмом и дерзостью отзываются о взрослых и требуют перемен — как в жизни, так и в искусстве. В их словах и действиях есть что-то от панк-рока: без лишних сантиментов, с вызовом и полной свободой мысли. «Под мостовыми — пляжи», как в Париже 1968 года, — они шепчут об этом, не скрывая своей уверенности в том, что мир должен измениться, а старые идеалы утратили свою силу.

Страх, тревога и смех

И хотя многое в их поведении может вызывать стыд, гораздо чаще возникает тревога, смешанная с весельем. Этот спектакль не даёт нам покоя, но одновременно заставляет смеяться — от того, как откровенно и без зазора они говорят о важном, как обнажают страхи и надежды современной жизни, открывая новые грани реальности, которую мы все знаем, но не всегда осознаём.