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Любовь по-французски, или Просто бэби
Киноафиша Любовь по-французски, или Просто бэби

Спектакль Любовь по-французски, или Просто бэби

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легкая комедия о семейных неурядицах

В уютном доме Фонтанж разворачиваются события, которые никого не оставят равнодушным! Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж мечтает выдать свою дочь Кристиану за успешного делового партнера. Однако сердце Кристианы уже давно отдано доброму и порядочному, но небогатому секретарю её отца, Огюстену.

Ситуация накаляется, когда в доме Фонтаж возникает информация о внуке Эдмонта. Проблемы отцов и детей становятся еще более запутанными, когда у молодых людей появляются собственные дети! Это приводит к забавным и комичным ситуациям, которые знакомы многим семьям.

О спектакле

«Просто Бэби или Любовь по-французски» – это не только остроумная комедия, но и извечная история о том, как родители сталкиваются с взрослением своих детей. Пьеса наполнена замечательной музыкой, зажигательными танцами и искрометными шутками.

Почему стоит посетить?

Эта постановка обещает массу нелепых ситуаций и забавных моментов, которые надолго останутся в вашей памяти. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу французской комедии, которая заставит вас смеяться и размышлять о семейных ценностях.

Обратите внимание: состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.

Режиссер
Семен Стругачев
В ролях
Семен Стругачев
Ольга Прокофьева
Сергей Рост
Светлана Пермякова
Андрей Носков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 августа
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00
Челябинск, 23 августа
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00
Нижний Новгород, 24 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 2 февраля
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 3 февраля
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Волгоград, 4 февраля
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби Любовь по-французски, или Просто бэби

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