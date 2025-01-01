Спектакль Любовь по-французски, или Просто бэби

Легкая комедия о семейных неурядицах

В уютном доме Фонтанж разворачиваются события, которые никого не оставят равнодушным! Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтаж мечтает выдать свою дочь Кристиану за успешного делового партнера. Однако сердце Кристианы уже давно отдано доброму и порядочному, но небогатому секретарю её отца, Огюстену.

Ситуация накаляется, когда в доме Фонтаж возникает информация о внуке Эдмонта. Проблемы отцов и детей становятся еще более запутанными, когда у молодых людей появляются собственные дети! Это приводит к забавным и комичным ситуациям, которые знакомы многим семьям.

О спектакле

«Просто Бэби или Любовь по-французски» – это не только остроумная комедия, но и извечная история о том, как родители сталкиваются с взрослением своих детей. Пьеса наполнена замечательной музыкой, зажигательными танцами и искрометными шутками.

Почему стоит посетить?

Эта постановка обещает массу нелепых ситуаций и забавных моментов, которые надолго останутся в вашей памяти. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу французской комедии, которая заставит вас смеяться и размышлять о семейных ценностях.

Обратите внимание: состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.