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Лерка
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Спектакль Лерка

Смешная и жуткая история девчонки с нашего двора по текстам Василия Сигарева
Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интенсивная драма по текстам Василия Сигарева в театре «Балтийский дом»

«Лерка» — это спектакль, который затрагивает самые глубокие и острые грани человеческого существования. В постановке, созданной по текстам Василия Сигарева, известного своими пронзительными и честными работами («Волчок», «Страна Оz»), зрителя ждет история, полная боли и горечи, но при этом удивительно нежная и трогательная.

Формат спектакля

Спектакль идет в формате «Зритель на сцене», что создает особую атмосферу близости и погружения в происходящее. Важно отметить, что вход после третьего звонка строго воспрещен, поэтому приходите заранее.

Сюжет и структура

История Лерки — это отражение жизни целого поколения, прожившего бурные и переломные 1990-е годы. Спектакль разделен на три акта, каждый из которых показывает очередной этап жизни главной героини и России в целом.

  1. Действие первое (1991 год): Советский Союз на грани распада. Лерка, подросток из простого двора, сталкивается с первой жестокостью жизни. На фоне выступлений ГКЧП и телешоу «Поле чудес», Лерка вынуждена мириться с ужасной ситуацией дома, где мать заставляет ее делить постель с отчимом.

  2. Действие второе (1995 год): Лерка уже взрослая женщина, ставшая челночницей. Она мотается по городам, продавая китайские тостеры, пытаясь заработать на жизнь. На фоне штурма Белого дома и кризиса в стране, Лерка ждет ребенка, но будущее кажется неопределенным.

  3. Действие третье (1999 год): Прощальная новогодняя речь Бориса Ельцина, а Лерка остается одна, потеряв мужа и дочь. В каком-то смысле она становится блаженной, возможно, сумасшедшей. Куда ушло ее детство и что будет дальше?

Награды и постановка

«Лерка» — обладатель Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за «Лучшую роль второго плана», исполненную Натальей Индейкиной. Постановка Андрея Прокотенко с участием сценографа Олега Головко и художника по свету Глеба Фильштинского создает уникальное сценическое пространство, усиливающее драматизм происходящего.

Этот спектакль — не просто история о судьбе одной девушки. Это глубинное размышление о том, как жестокие и несправедливые обстоятельства могут сломать, но иногда и закалить человека. «Лерка» не оставит вас равнодушными и заставит задуматься о том, что же будет с Родиной и с нами.

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Антон Багров
Роман Громадский
Игорь Мосюк
Тарас Бибич
Наталья Индейкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 700 ₽

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25 октября 2024 08:00
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